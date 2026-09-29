29 сентября 2026, 19:27

Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри

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Для тех, кто скучает по «Друзьям»: Netflix показал первый трейлер сериала о Мэттью Перри

Поклонникам «Друзей» приготовили одну из самых эмоциональных телевизионных премьер этой осени. Netflix представил первый трейлер трёхсерийного документального проекта The One About Matthew Perry - истории Мэттью Перри, рассказанной его семьёй и ближайшими друзьями.

Название сериала уже само по себе является отсылкой к «Друзьям». Практически все серии культового ситкома назывались по формуле The One With или The One Where - «Эпизод, где…» или «Эпизод с…». Новый документальный проект получил название «The One About Matthew Perry» - «Эпизод о Мэттью Перри».

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Премьера состоится на Netflix 27 октября, за день до третьей годовщины смерти актёра.

Сериал состоит из трёх частей и расскажет о человеке, которого миллионы зрителей прежде всего помнят как Чендлера Бинга, - но создатели обещают показать Перри далеко за пределами его самого знаменитого персонажа.

Мэттью, которого не знали зрители

В основу сериала легли воспоминания людей, которые знали актёра лично. Одной из центральных участниц стала его сестра Миа Перри Боуик - это её первое большое интервью после смерти брата.

Создатели также получили доступ к частному архиву семьи Перри. Поэтому в сериале появятся ранее не публиковавшиеся домашние фотографии и видеозаписи - от детства будущего актёра до периода его огромной популярности.

Первый трейлер сразу задаёт тон всей истории: это будет не только рассказ о звезде одного из самых успешных ситкомов в истории телевидения.

Близкие вспоминают человека, который умел невероятно смешить окружающих, но одновременно годами боролся с зависимостью и чувством внутреннего одиночества.

Сестра Перри рассказывает, что борьба с зависимостью была для него чрезвычайно серьёзной: по её словам, актёр потратил около 7 миллионов долларов, пытаясь добиться трезвости, пишет People.com

Не только Чендлер

Мэттью Перри никогда особенно не скрывал свою зависимость. Напротив, в последние годы жизни он всё чаще говорил о ней публично и старался помогать людям, оказавшимся в похожей ситуации.

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В своих мемуарах Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, вышедших в 2022 году, актёр подробно рассказывал о лечении и многочисленных попытках избавиться от зависимости.

Именно эту двойственность его жизни собирается показать сериал: с одной стороны - невероятная популярность «Друзей», миллионы зрителей и один из самых узнаваемых комедийных персонажей телевидения; с другой - то, что происходило с самим Перри, когда камеры выключались.

Режиссёр проекта Мэри Робертсон, лауреат премии «Эмми», объясняет замысел картины просто: публика знала лишь часть истории Мэттью Перри. Поэтому рассказать о нём решили люди, которые его действительно любили и хорошо знали.

Робертсон известна, в частности, документальными проектами Quiet on Set и The Fall of Diddy. Производством нового сериала занимается Maxine Productions, входящая в Sony Pictures Television.

А появятся ли другие «Друзья»?

Для поклонников сериала это, пожалуй, один из самых очевидных вопросов.

Пока Netflix не объявлял об участии Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана или Дэвида Швиммера. В опубликованной информации основной акцент сделан на семье Перри, его близких друзьях и людях, работавших с ним на разных этапах карьеры.

Поэтому ждать документального продолжения знаменитого Friends: The Reunion не стоит. The One About Matthew Perry задуман как гораздо более личная история.

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Для миллионов зрителей он навсегда остался Чендлером Бингом - героем, который почти любую неловкую или болезненную ситуацию умел превратить в шутку.

Но судя по первому трейлеру, Netflix хочет рассказать историю человека, который находился за этими шутками.

И для тех, кто когда-то проводил вечера в компании шестерых друзей из квартиры на Манхэттене, это, вероятно, будет одна из самых личных премьер осени.

 

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