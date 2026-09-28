Мадонна и Тейлор Свифт стали главными героинями MTV VMAs 2026: итоги премии

В Лос-Анджелесе прошла церемония MTV Video Music Awards 2026, и главным сюжетом вечера стало своеобразное столкновение двух эпох поп-музыки. Мадонна собрала внушительную коллекцию наград и была названа артистом года, а Тейлор Свифт получила главный приз VMAs - за видео года.

Церемония состоялась 27 сентября в Peacock Theater, ведущим шоу выступил Снуп Догг. Мадонна пришла на премию лидером по числу номинаций - их у нее было 13, у Свифт - 11.

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Мадонна - артист года и семь побед

Для Мадонны VMAs 2026 превратилась в настоящий триумф. 68-летняя поп-звезда победила в категории «Артист года», опередив среди прочих Тейлор Свифт, Ариану Гранде, Бруно Марса и Сабрину Карпентер. Официальные результаты MTV подтверждают эту победу.

Кроме того, ее «Confessions II - The Film» признали лучшим танцевальным видео и лучшим длинным видео. Альбом «Confessions II» получил награду как лучший альбом года, а дуэт Мадонны и Сабрины Карпентер «Bring Your Love» победил в номинации «Лучшая коллаборация».

Еще две статуэтки принесла техническая сторона «Confessions II - The Film»: работа победила за лучшую операторскую работу и лучшую хореографию. Таким образом, Мадонна завершила вечер сразу с семью победами.

Особым событием стало и ее возвращение на сцену VMAs после долгого перерыва. Мадонна открыла церемонию большим номером с участием Сабрины Карпентер и Charli xcx. Это было ее первое полноценное выступление на VMAs за 23 года - в последний раз она выходила на сцену премии в 2003-м в знаменитом номере с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой.

Для артистки эта церемония имела особый символизм: история Мадонны с MTV Video Music Awards началась еще на первой церемонии 1984 года, когда ее выступление с «Like a Virgin» стало одним из самых известных моментов в истории музыкального телевидения.

Тейлор Свифт забрала главный приз вечера

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Если Мадонна победила по количеству крупных наград, то Тейлор Свифт достался главный Moon Person вечера. Ее клип «The Fate of Ophelia» был назван видео года, обойдя работы Мадонны, Арианы Гранде, Бруно Марса, GENER8ION и Сабрины Карпентер.

Получая награду, Свифт рассказала о сложной работе над клипом, который создавался как непрерывный кадр, и посвятила победу Долли Партон, назвав ее «величайшей шоугерл». Певица особенно отметила способность Партон рассказывать истории через песни и ее отношение к музыке, публике и собственной карьере.

На этом успех Свифт не закончился. Она также выиграла профессиональную номинацию «Лучшая режиссура» за клип «Opalite».

Более того, именно на VMAs певице вручили первую в истории премии специальную награду Artist-Director Honor, отмечающую ее работу не только как исполнительницы, но и как режиссера собственных видео. В рамках церемонии состоялась и мировая премьера нового клипа Свифт «Patient Zero», в котором вместе с ней снялись Дакота Джонсон и Колин Фаррелл. Режиссером видео вновь выступила сама Свифт.

Кто еще победил на MTV VMAs 2026

Одной из заметных побед вечера стала награда Лисы (LISA): ее «Dream» с Кэнтаро Сакагути признали лучшим поп-видео. BTS получили награды за песню года - «Swim», а также стали лучшей группой и победили в категории K-pop. Лучшим новым артистом стала Сиенна Спиро.

В категории R&B победил Бруно Марс с «I Just Might», лучшим альтернативным видео стала «The Cure» Оливии Родриго, в латиноамериканской категории победил Bad Bunny, а кантри-награду получила Элла Лэнгли за «Choosin’ Texas».

В итоге VMAs 2026 оказалась вечером, в котором прошлое и настоящее поп-культуры сошлись особенно эффектно: Мадонна спустя более четырех десятилетий после своего первого легендарного появления на VMAs вновь стала артистом года и крупнейшим победителем церемонии, а Тейлор Свифт забрала ее главный приз и одновременно получила признание уже как режиссер.