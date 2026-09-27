Продюсер «Шрека» запускает студию анимации нового поколения с использованием искусственного интеллекта

The Wrap

Один из основателей студии DreamWorks Джеффри Катценберг намерен создать цифровую платформу или полноценную студию для производства анимационного контента с помощью искусственного интеллекта. Об этом продюсер рассказал изданию The Wrap.

Катценберг планирует привлечь к проекту кинематографистов, предоставив им доступ к ИИ-инструментам, при этом главной задачей он считает поиск талантливых авторов. Сроки запуска проекта пока не раскрываются.

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Ранее продюсер опубликовал в соцсети X манифест, в котором призвал Голливуд принять тот факт, что технология «никуда не исчезнет», и договориться об условиях её использования.

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Катценберг сравнил текущие изменения с переходом анимации на компьютерную графику в эпоху «Истории игрушек» и отметил, что снижение затрат позволит студиям чаще рисковать и пробовать новые формы повествования.

Продюсер признался, что еще пару месяцев назад результаты работы генеративного ИИ казались ему «мусором», однако его мнение изменилось

Джеффри Катценберг известен как одна из ключевых фигур в индустрии: в 1980–1990-х годах он участвовал в возрождении анимационного направления Disney («Русалочка», «Король Лев»), а в 1994 году вместе со Стивеном Спилбергом и Дэвидом Геффеном основал DreamWorks, где руководил созданием «Шрека». В 2020 году он также запускал стриминговый сервис коротких видео Quibi, который закрылся через полгода после старта.