26 сентября 2026, 17:00 Наталья Гудемчук

Новая «Мэри Поппинс»: в США запустят сериал по всем книгам Памелы Трэверс

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Новая «Мэри Поппинс»: в США запустят сериал по всем книгам Памелы Трэверс

В США запустили в разработку сериал «Мэри Поппинс» по мотивам повестей английской писательницы Памелы Трэверс. Об этом сообщает издание Deadline.

Проектом занимается британский продюсер и медиаменеджер, основатель независимой телевизионной компании Pure Fiction Television совместно с See-Saw Films и британским агентством Hamilton Hodell. Сериал задумывается как подробная экранизация всех восьми книг Трэверс.

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Заявлено, что грядущий сериал не станет пересказом диснеевского фильма 1960-х годов с Джули Эндрюс в главной роли, а раскроет созданный писательницей мир детально как никогда.

«Мэри Поппинс из романов часто описывается как более загадочная, непостоянная и опасная, чем ее кинообраз, а приключения в книгах волшебны, сюрреалистичны и порой пугающи», - отмечает Deadline.

Винчестер работает над проектом сериала при поддержке наследников Трэверс, у которых он приобрел права на экранизацию. Какая платформа выпустит сериал, пока неизвестно: по слухам, создатели ведут переговоры с Disney, но они находятся на самой ранней стадии.
В настоящее время проект находится в поиске шоураннера, актёрский состав также пока не объявлен. Напомним, последний раз героиня появлялась на экранах в 2018 году в фильме «Мэри Поппинс возвращается», где её сыграла Эмили Блант.
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