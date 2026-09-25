The New York Times назвала 100 лучших сериалов XXI века

The New York Times представила список 100 лучших сериалов XXI века. Его составили на основе выбора более 500 влиятельных деятелей экрана, среди которых актеры, сценаристы, режиссеры и шоураннеры. В список вошли сериалы, премьеры которых состоялись после 1 января 2000 года.

Первое место занял сериал «Во все тяжкие» (2008–2013). Он рассказывает об учителе химии Уолтере Уайте, который после известия о смертельном диагнозе начинает производить метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.

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На втором месте оказалась «Прослушка» (2002–2008) - криминальная драма о Балтиморе, где полиция пытается бороться с крупными наркоторговцами с помощью скрытого наблюдения. Третью строчку заняли «Безумцы» (2007–2015) - сериал о сотрудниках рекламного агентства на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке 1960-х годов.

Четвертое место заняли «Наследники» (2018–2023), пятое место - «Дрянь» (2016–2019).

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В первую десятку также вошли «Игра престолов» (2011–2019), «Вице-президент» (2012–2019), «Студия 30» (2006–2013), «Умерь свой энтузиазм» (2000–2024) и «Атланта» (2016–2022).

Среди других сериалов в первой половине списка оказались «Офис» (США), «Задержка в развитии», «Девочки», «Огни ночной пятницы», «Клиент всегда мертв», «Офис» (Великобритания), «Американцы», «Я могу уничтожить тебя», «Чернобыль» и «Корона».

В сотню также вошли более новые проекты, в том числе «Разделение» (30-е место), «Питт» (36-е), «Переходный возраст» (40-е), «Хитрости» (42-е), «Медведь» (74-е) и «Сегун» (86-е).

Полный список выглядит так: