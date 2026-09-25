The New York Times назвала 100 лучших сериалов XXI века

The New York Times представила список 100 лучших сериалов XXI века. Его составили на основе выбора более 500 влиятельных деятелей экрана, среди которых актеры, сценаристы, режиссеры и шоураннеры. В список вошли сериалы, премьеры которых состоялись после 1 января 2000 года.
Первое место занял сериал «Во все тяжкие» (2008–2013). Он рассказывает об учителе химии Уолтере Уайте, который после известия о смертельном диагнозе начинает производить метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.
Читайте нас также
На втором месте оказалась «Прослушка» (2002–2008) - криминальная драма о Балтиморе, где полиция пытается бороться с крупными наркоторговцами с помощью скрытого наблюдения. Третью строчку заняли «Безумцы» (2007–2015) - сериал о сотрудниках рекламного агентства на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке 1960-х годов.
Четвертое место заняли «Наследники» (2018–2023), пятое место - «Дрянь» (2016–2019).
В первую десятку также вошли «Игра престолов» (2011–2019), «Вице-президент» (2012–2019), «Студия 30» (2006–2013), «Умерь свой энтузиазм» (2000–2024) и «Атланта» (2016–2022).
Среди других сериалов в первой половине списка оказались «Офис» (США), «Задержка в развитии», «Девочки», «Огни ночной пятницы», «Клиент всегда мертв», «Офис» (Великобритания), «Американцы», «Я могу уничтожить тебя», «Чернобыль» и «Корона».
В сотню также вошли более новые проекты, в том числе «Разделение» (30-е место), «Питт» (36-е), «Переходный возраст» (40-е), «Хитрости» (42-е), «Медведь» (74-е) и «Сегун» (86-е).
Полный список выглядит так:
- «Во все тяжкие» (2008–2013)
- «Прослушка» (2002–2008)
- «Безумцы» (2007–2015)
- «Наследники» (2018–2023)
- «Дрянь» (2016–2019)
- «Игра престолов» (2011–2019)
- «Вице-президент» (2012–2019)
- «Студия 30» (2006–2013)
- «Умерь свой энтузиазм» (2000–2024)
- «Атланта» (2016–2022)
- «Офис» (США, 2005–2013)
- «Задержка в развитии» (2003–2019)
- «Девочки» (2012–2017)
- «Огни ночной пятницы» (2006–2011)
- «Клиент всегда мертв» (2001–2005)
- «Офис» (Великобритания, 2001–2003)
- «Американцы» (2013–2018)
- «Я могу уничтожить тебя» (2020)
- «Чернобыль» (2019)
- «Корона» (2016–2023)
- «Белый лотос» (2021–…)
- «Остаться в живых» (2004–2010)
- «Возвращение» (2005–2026)
- «Дедвуд» (2004–2006)
- «Оставленные» (2014–2017)
- «Черное зеркало» (2011–…)
- «Лучше звоните Солу» (2015–2022)
- «Братья по оружию» (2001)
- «Ки и Пил» (2012–2015)
- «Разделение» (2022–…)
- «Последний герой» (2000–…)
- «Андор» (2022–2025)
- «Просветленная» (2011–2013)
- «Шиттс Крик» (2015–2020)
- «Настоящий детектив» (1 сезон, 2014)
- «Питт» (2025–…)
- «Звездный крейсер Галактика» (2004–2009)
- «Родина» (2011–2020)
- «Хранители» (2019)
- «Переходный возраст» (2025)
- «Луи» (2010–2015)
- «Хитрости» (2021–2026)
- «Острые козырьки» (2013–2022)
- «Конь БоДжек» (2014–2020)
- «Счастливая долина» (2014–2023)
- «Брод Сити» (2014–2019)
- «Твин Пикс: Возвращение» (2017)
- «Карточный домик» (2013–2018)
- «Нормальные люди» (2020)
- «Парки и зоны отдыха» (2009–2015)
- «В лучшем мире» (2016–2020)
- «Аббатство Даунтон» (2010–2015)
- «Очень странные дела» (2016–2025)
- «Бюро» (2015–2020)
- «Белая ворона» (2016–2021)
- «Нейтан спешит на выручку» (2013–2017)
- «Думаю, вам стоит уйти» (2019–…)
- «Шоу Шаппелла» (2003–2006)
- «4лен» (2019–2021)
- «Пип шоу» (2003–2015)
- «Королевские гонки РуПола» (2009–…)
- «Медленные лошади» (2022–…)
- «Гуща событий» (2005–2012)
- «Тайная кухня Энтони Бурдена» (2013–2018)
- «Мейр из Исттауна» (2021)
- «Репетиция» (2022)
- «Рассказ служанки» (2017–2025)
- «Озарк» (2017–2022)
- «Энтони Бурден: Без предварительных заказов» (2005–2012)
- «Щит» (2002–2008)
- «Грызня» (1 сезон, 2023)
- «Игра в кальмара» (2021–2025)
- «Барри» (2018–2023)
- «Медведь» (2022–2026)
- «Тед Лассо» (2020–…)
- «Кто-то где-то» (2022–2024)
- «Американская семейка» (2009–2020)
- «В Филадельфии всегда солнечно» (2005–…)
- «Хорошая жена» (2009–2016)
- «Полезные советы от Джона Уилсона» (2020–2023)
- «Ход королевы» (2020)
- «Все к лучшему» (2016–2022)
- «Правосудие» (2010–2015)
- «Планета Земля» (2006)
- «Лучший пекарь Британии» (2010–…)
- «Сегун» (2024–…)
- «Псы резервации» (2021–2023)
- «Декстер» (2006–2013)
- «Олененок» (2024)
- «На дне» (2009–2013)
- «Катастрофа» (2015–2019)
- «Однажды ночью» (2016)
- «Станция одиннадцать» (2021–2022)
- «Дипломатка» (2023–…)
- «Доктор Хаус» (2004–2012)
- «Остановись и гори» (2014–2017)
- «Сообщество» (2009–2015)
- «ОА» (2016–2019)
- «Девочки Гилмор» (2000–2007)
- «Скандал» (2012–2018)