В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса

В Лондоне 24 сентября состоится мировая премьера балета «Auguries of Innocence» («Пророчества невинности»), поставленного на музыку латвийского композитора Петериса Васкса.

Спектакль вошел в программу «Rhythm Riot» Английского национального балета, которую будут показывать в театре Sadler’s Wells до 3 октября, сообщает агентство LETA.

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Автор новой постановки - корейский хореограф Дже Ман Джу. В основу спектакля легли два произведения Васкса - «Musica Dolorosa» и «Musica Serena». Источником вдохновения для хореографа стала поэзия английского поэта и художника Уильяма Блейка.

По словам Дже Ман Джу, музыка латвийского композитора отличается глубокой эмоциональностью и передает ощущение единства природы, человека и духовного мира.

О чем новый балет? Постановка посвящена связи человека с природой и духовным миром. Художественный руководитель Английского национального балета Аарон Уоткин отмечает, что музыка Васкса объединяет печаль, надежду и стремление к свету.

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Сценографию и костюмы создал Томас Мика, а световое оформление - Марк Хендерсон.

«Auguries of Innocence» станет центральной частью программы «Rhythm Riot», объединяющей три балетные постановки.

Помимо новой работы корейского хореографа, зрители увидят балет Джорджа Баланчина «Symphony in Three Movements» и постановку «Bow Out» хореографа Микайлы Тейлор.

Музыкальное сопровождение всех трех спектаклей обеспечит филармонический оркестр Английского национального балета.

Показы балета «Auguries of Innocence» в Лондоне продлятся до 3 октября 2026 года.