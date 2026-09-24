Умерла актриса Марина Влади

«Марина умерла дома в окружении близких и животных», - говорится в заявлении ее детей. В последние годы актриса жила в Париже.

Трагическую новость прокомментировал сын Владимира Высоцкого. Он отметил, что с большим почтением относился к последней жене своего отца. «Она сделала очень много, и в первую очередь я ее уважаю за то, что она сделала для отца моего. 12 лет, которые она была с ним», - сказал Никита Высоцкий.

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Марина Влади родилась в 1938 году под Парижем в семье русского эмигранта Владимира Полякова-Байдарова. В кино она впервые снялась в 11 лет. Позже Влади сыграла во множестве итальянских фильмов. Вместе с итальянским актером Марчелло Мастроянни она исполнила главные роли в картинах «Черные перья» (1952) и «Дни любви» (1954). В 1963 году Влади получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Современная история, или Королева пчел».

Первым мужем Марины Влади был французский режиссер Робер Оссейн, вторым - авиатор Жан-Клод Бруйе. В 1967 году Влади приехала в СССР на Московский кинофестиваль, где познакомилась с Владимиром Высоцким. В 1970 году они поженились. Влади стала последней женой Высоцкого. После его смерти она в четвертый раз вышла замуж - за французского врача-онколога Леона Шварценберга.