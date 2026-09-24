Канадского писателя обвинили в написании романа с помощью ИИ: книга номинирована на Гонкуровскую премию

bbc.com

38-летнего канадского писателя Телисона Орельена обвинили в использовании искусственного интеллекта при написании дебютного романа. Сам автор обвинения отверг, а издатели книги выступили в его защиту, сообщает ВВС.

Ситуация привлекла особое внимание из-за успеха романа. Роман C’était ça ou mourir («Либо это, либо смерть») был выпущен в августе и и уже получил несколько литературных наград. В настоящий момент книга номинирована на престижную Гонкуровскую премию .

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Тем временем авторы аккаунта Balance ton Claude в соцсети X заявили, что проверка отрывков дебютного романа Орельена с помощью детектора ИИ-текста Pangram показала, что данная книга «почти полностью написана искусственным интеллектом».

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Орельен отверг обвинения. Издательство Grasset также выступило в защиту писателя, назвав эту информацию «глубоко оскорбительной для автора». Установить, кто стоит за аккаунтом Balance ton Claude, не удалось.

В Pangram утверждают, что точность обнаружения текста, созданного с помощью ИИ, составляет 99,7%. При этом критики подобных сервисов указывают, что они могут давать ошибочные результаты.

Сейчас Орельен вместе со своим редактором готовит досье, которое должно подтвердить, что роман написан им самостоятельно. По словам писателя, первый черновик книги он создал еще в 2019 году - задолго до того, как генеративные ИИ-сервисы для написания текстов стали широко доступны.

Роман рассказывает об учителе, который бежит с Гаити в Канаду через Латинскую Америку и США. Книгу планируют перевести на 20 языков.