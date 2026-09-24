«Еще раз - и ты уволен»: Дольф Лундгрен рассказал о непростой дружбе со Сталлоне

Дольф Лундгрен выпустил мемуары Fights Worth Fighting, в которых вспоминает путь от шведского студента-химика до одной из главных звезд боевиков 1980–1990-х. Одной из самых любопытных частей книги стала история его отношений с Сильвестром Сталлоне - человеком, который фактически открыл Лундгрену дверь в большое кино, но дружба с которым далеко не всегда была безоблачной.

Отрывками из книги поделилось издание Entertainment Weekly. Особое место в воспоминаниях занимает фильм «Рокки IV», вышедший в 1985 году. Именно роль советского боксера Ивана Драго сделала тогда еще малоизвестного шведа мировой знаменитостью.

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Лундгрен вспоминает, что во время съемок находился, по его выражению, «под крылом Слая». Однако работать со Сталлоне, который был одновременно звездой, сценаристом и режиссером картины, оказалось непросто.

«Еще раз - и ты уволен»

По словам Лундгрена, Сталлоне мог опаздывать на их совместные тренировки, но однажды, когда опоздал сам Дольф, реакция последовала немедленно.

«Еще раз, парень, - и ты уволен».

Еще напряженнее проходили тренировочные спарринги. Сталлоне хотел, чтобы удары Лундгрена проходили совсем рядом с ним - иначе бой плохо выглядел на камеру.

Но и здесь существовала очень тонкая граница.

«Если я держался слишком далеко, Слай сердился. Если я хотя бы касался его, он говорил: «Сделай это еще раз - и я тебя уволю и найду кого-нибудь другого»».

История особенно любопытна с учетом того, насколько физически убедительными в итоге получились поединки Рокки Бальбоа и Ивана Драго.

Потом они почти исчезли из жизни друг друга

После «Рокки IV» отношения двух актеров, судя по мемуарам, переживали разные периоды. Лундгрен не раскрывает подробностей какого-либо одного большого конфликта, поэтому говорить о конкретной ссоре было бы неправильно.

Однако он признает, что они долго практически не общались.

Перелом произошел случайно. Примерно за четыре года до начала работы над «Неудержимыми» Лундгрен встретил Сталлоне в знаменитом голливудском ресторане Ago.

«Мы выпили несколько рюмок текилы, поговорили о старых временах - и вдруг снова стали приятелями».

А в 2009 году последовал звонок от Сталлоне с предложением сняться в «Неудержимых».

Для Лундгрена это оказалось важным не только профессионально. Он признается, что к тому времени давно не работал со Сталлоне и видел его лишь изредка на светских мероприятиях.

Когда они встретились уже на съемочной площадке, актеры обнялись.

«Было здорово снова работать вместе спустя 25 лет после «Рокки IV»».

От Драго до «Неудержимых»

Их экранное партнерство действительно оказалось удивительно долговечным.

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После первого фильма «Неудержимые» Лундгрен вернулся в следующих частях франшизы вместе со Сталлоне. А позднее Иван Драго неожиданно получил вторую жизнь: Лундгрен вновь сыграл своего самого знаменитого персонажа в «Криде 2».

Сам актер считает, что между ним и Сталлоне на экране существует особая химия.

«Что-то особенное происходит, когда мы вместе на экране».

Лундгрен даже шутит, что зрителей, возможно, привлекает визуальный контраст между ними - «итальянская внешность» Сталлоне и его собственная «нордическая».

Но идиллической их многолетнюю дружбу актер все же не изображает.

«Не то чтобы за все эти годы мы никогда не говорили друг другу резких слов», - признается он.

И после всех конфликтов, периодов дистанции и примирений Лундгрен приходит к неожиданно теплому выводу.

«Я действительно люблю Слая и всегда буду любить».

По словам актера, что бы между ними ни происходило за эти годы, Сталлоне это знает - и именно поэтому их связывают особенные отношения.

Лундгрен называет своего давнего партнера «ярким и чрезвычайно талантливым художником».

Не только книга о кино

Fights Worth Fighting - при этом далеко не только сборник голливудских воспоминаний.

В книге Лундгрен рассказывает о своем детстве в Швеции, сложных отношениях с отцом, учебе и карьере инженера-химика, боевых искусствах, неожиданном попадании в Голливуд и цене, которую пришлось заплатить за жизнь кинозвезды.

В последние годы личная история актера получила еще одно измерение. Лундгрен публично рассказывал о многолетней борьбе с раком, а в конце 2024 года сообщил, что после девяти лет лечения его организм свободен от раковых клеток. В 2026 году эта часть его жизни также стала одной из центральных тем документального фильма Dolph: Unbreakable.

Поэтому название мемуаров - «Бои, за которые стоит бороться» - работает сразу на нескольких уровнях.

А история отношений со Сталлоне оказывается почти готовым голливудским сюжетом сама по себе: сначала молодой швед становится экранным врагом главной звезды Голливуда, затем их пути расходятся, спустя годы они мирятся за текилой - и снова оказываются рядом перед камерой.

Спустя более четырех десятилетий после их первой встречи Лундгрен, похоже, оставляет последнее слово не за конфликтами:

«Что бы мы ни пережили за эти годы, я все равно люблю его».