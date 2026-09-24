Джейкоб из «Сумерек» впервые стал отцом

Американский актер Тейлор Лотнер, которого миллионы зрителей знают по роли оборотня Джейкоба Блэка в «Сумерках», впервые стал папой. Радостной новостью он поделился в социальных сетях.

Семья Тейлор поделилась фотографией, на которой Ленни лежит на розовом одеяле в кремовом комбинезоне. Рядом с ней - вышитая рамка с именем, на которой изображен медведь, держащий воздушный шарик, и надписью «Леннон Тейлор».

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«Одна неделя любви к нашей дорогой маленькой Ленни. Леннон Тейлор Лотнер», - написал актер, прикрепив к посту снимок новорожденной дочки.

Для 32-летнего Лотнера это первый ребенок. О подробностях личной жизни звезда всегда говорил неохотно, так что поклонники восприняли снимок как приятную неожиданность.

Напомним, славу Тейлору принесла вампирская сага, где он снимался вместе с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном. Позже актер появился в сериалах «Королевы крика» и «Вечное лето».