Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы Хейден Панеттьери - звезде «Героев» было 36 лет

Американская актриса Хейден Панеттьери умерла от токсического воздействия фентанила, 4-ANPP, алпразолама, метокарбамола и кветиапина. Судмедэксперты не обнаружили на ее теле признаков травм, а смерть признали несчастным случаем, сообщает Variety со ссылкой на судмедэкспертов.

Панеттьери умерла в середине августа в возрасте 36 лет. Актрису обнаружили без сознания в доме в Южной Каролине. Врачам не удалось ее реанимировать.

Читайте нас также Google News Facebook

Панеттьери начала актерскую карьеру еще ребенком. Она снималась в рекламе, а в девять лет дебютировала в кино. Всемирную известность ей принес сериал «Герои», где она сыграла школьницу Клэр Беннет, способную восстанавливаться после любых травм. Сериал выходил с 2006 по 2010 год.

В 2012 году актриса получила главную роль в музыкальной драме «Nashville», где сыграла кантри-певицу Жюльетт Барнс. Сериал продержался шесть сезонов.

Читайте

Панеттьери также снялась в роли Кирби Рид в трех фильмах франшизы «Крик»: «Крике-4», «Крике» 2022 года и «Крике-6».

В последние годы актриса открыто рассказывала о проблемах с алкоголем, зависимости от лекарственных препаратов и послеродовой депрессии. В мае 2026 года она выпустила мемуары «This Is Me: A Reckoning», в которых рассказала о детской славе, зависимости, материнстве и сложностях взросления в Голливуде.

У Панеттьери осталась 11-летняя дочь Кайя.