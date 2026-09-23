Опубликован шорт-лист Букеровской премии-2026: в него вошли шесть книг

thebookerprizes.com

Оргкомитет Букеровской премии объявил короткий список номинантов, в который вошли два предыдущих лауреата, один автор из предыдущего короткого списка и три автора, впервые претендующих на премию.

Как отмечают на официальном сайте премии, в шорт-лист вошли авторы, представляющие четыре страны: Англию, Шотландию, Ямайку и США. Среди них лауреаты Букеровской премии прошлых лет Марлон Джеймс и Дуглас Стюарт, а также трижды номинированная на премию Элизабет Страут.

Читайте нас также Google News Facebook

Финалисты представляют разные направления современной англоязычной прозы, включая антиутопию, историческую литературу, сатиру и реалистические романы.

Итак, за премию будут бороться: «Джон, сын Джона» Дугласа Стюарта, «Исчезающие» Марлона Джеймса, «То, о чем мы никогда не говорим» Элизабет Страут, «Конец всего» Майкла Джона Харрисона, «Черная сумка» Люка Кеннарда и «Можем ли мы накормить короля» Ребекки Перри.

Читайте

Основные темы номинированных книг - темы личности, семьи, одиночества, выживания и человеческой уязвимости.

Жюри Букеровской премии в этом году возглавляет исследовательница античности Мэри Бирд. В его состав также вошли поэт Рэймонд Энтробус, фронтмен рок-группы Pulp Джарвис Кокер, литературный критик Ребекка Лью и писательница Патрисия Локвуд.

Победителя объявят в ноябре. Торжественная церемония пройдет в Лондоне 9 ноября. Лауреат получит 50 тысяч фунтов стерлингов (около 58 300 евро по текущему курсу), а авторы, вошедшие в шорт-лист, получат по 2500 фунтов стерлингов каждый.