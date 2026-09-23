Disney+ готовит перезапуск мультсериала «Чёрный Плащ»: главного героя озвучит Марк Хэмилл

Disney+ утвердил перезапуск мультсериала «Чёрный Плащ» о супергерое-утке, который борется с преступностью. Главного героя в новой версии озвучит Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах». Об этом сообщают на официальном сайте компании. Дата премьеры пока не объявлена.

По сюжету Чёрный Плащ последние 35 лет оказывается запертым в альтернативной реальности, где никто не знает о его подвигах. Всё меняется, когда подросток Дакки, который знает о героическом прошлом супергероя, возвращает его к борьбе с преступностью.

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Вместе они встретят старых врагов Чёрного Плаща, среди которых Негадук и Мегавольт.

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Зигзага МакКряка в новом мультсериале озвучит Сет Роген, известный по роли Богомола в фильмах «Кунг-фу Панда».

Оригинальный «Чёрный Плащ» выходил в 1991 и 1992 годах. Всего было выпущено три сезона и 91 эпизод. Главного героя тогда озвучивал Джим Каммингс.

В 1993 году мультсериал был номинирован на премию «Эмми».