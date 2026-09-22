Дж. Р. Р. Толкина увековечат в Вестминстерском аббатстве: его мемориал станет «лесом историй»

В Уголке поэтов Вестминстерского аббатства в Лондоне появится мемориал Дж. Р. Р. Толкину - автору «Властелина колец» и «Хоббита». Торжественная церемония его открытия пройдет весной 2027 года, в год 90-летия выхода «Хоббита» и 50-летия публикации «Сильмариллиона». Об этом сообщается на официальном сайте аббатства westminster-abbey.org.

Мемориал установят рядом с мемориалом близкого друга Толкина, писателя Клайва С. Льюиса. Его создаёт художник Стивен Бродбент.

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Центральным образом композиции станет дерево в лесу, вдохновлённое рисунком Толкина «Дерево Амалиона» - частью созданной им концепции «Дерева историй». Работа будет встроена вертикально в каменную колонну южного трансепта аббатства и достигнет 2,5 метра в высоту.

Для мемориала используют преимущественно древесину местных пород. В композицию также включат фрагмент чёрной сосны Pinus nigra, которая росла в Ботаническом саду Оксфордского университета и была срублена в 2014 году. Толкин особенно любил это дерево во время жизни и работы в Оксфорде.

Декан Вестминстера Дэвид Хойл рассказал, что мемориал будет напоминать о Толкине как о мастере рассказывать истории, учёном и писателе.

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По словам Бродбента, мемориал должен создавать ощущение взгляда в другой мир. Художник описал его как «лес историй», в центре которого находится «Дерево историй» Толкина.

Толкин большую часть жизни был профессором Оксфордского университета. Он преподавал древне- и среднеанглийский языки и древнескандинавский. Помимо книг, Толкин создавал иллюстрации, стихи, детские истории, а также придумывал языки и алфавиты.

«Хоббит» вышел в 1937 году и стал основой для «Властелина колец». Романы Толкина разошлись тиражом более 150 млн экземпляров, были переведены более чем на 35 языков и повлияли на развитие современного фэнтези.

Уголок поэтов в Вестминстерском аббатстве считается одним из главных мест памяти британской литературы. Здесь похоронены или увековечены более 100 писателей, среди которых Уильям Шекспир, Джейн Остин, Чарльз Диккенс и сёстры Бронте.