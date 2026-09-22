«Спасибо, что скопировала мою песню»: Аманда Лир обвинила Майли Сайрус в плагиате

Французская певица и звезда европейского диско Аманда Лир публично обвинила Майли Сайрус в плагиате. По мнению Лир, новая композиция американской исполнительницы REDLIGHTS слишком похожа на её песню The Sphinx, записанную почти полвека назад.

История получила широкое освещение во французской прессе, в том числе Le Parisien, RTL и HuffPost, а также в музыкальных СМИ. Сама Лир уже заявила, что к вопросу подключились представители её звукозаписывающей компании, сообщает leparisien.fr

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«Спасибо, Майли, что скопировала мою песню»

Поводом стал новый альбом Сайрус Bass Persuades, вышедший 18 сентября. REDLIGHTS на альбоме идет шестым треком. Согласно официальным кредитам альбома, авторами композиции указаны Майли Сайрус и Майкл Поллак, а среди продюсеров - сама Сайрус, Kid Harpoon и Макс Морандо. Имя Аманды Лир или авторов The Sphinx в кредитах REDLIGHTS не фигурирует.

После выхода песни слушатели стали обращать внимание на её сходство с The Sphinx. В воскресенье, 20 сентября, Лир сама включилась в обсуждение, опубликовав в Instagram обращение к американской звезде. Она иронично поблагодарила Майли за то, что та «скопировала» её песню, добавив, что польщена таким вниманием.

Однако за шутливой формулировкой последовали вполне серьёзные претензии.

В интервью Le Parisien Лир заявила, что слышит в REDLIGHTS практически ту же мелодию и ритмическую основу, что и в The Sphinx, только композиция Сайрус исполняется в более быстром темпе. Издание также отмечает заметное сходство двух мелодий.

Что представляет собой The Sphinx

Композиция вошла в альбом Лир Never Trust a Pretty Face и относится к периоду её наибольшей популярности.

Аманда Лир была одной из заметных фигур европейского диско конца 1970-х - начала 1980-х. До музыкальной карьеры она работала моделью, сотрудничала с такими дизайнерами, как Пако Рабан и Осси Кларк, а также была близка к Сальвадору Дали и на протяжении многих лет считалась его музой. Ещё до успеха в музыке Лир появилась на знаменитой обложке альбома Roxy Music For Your Pleasure.

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Поэтому история неожиданно столкнула две совершенно разные эпохи поп-культуры - европейское диско конца 1970-х и современную американскую поп-музыку.

Дойдёт ли дело до суда?

Пока говорить о судебном процессе преждевременно. Лир сообщила французским СМИ, что связалась со своими представителями и правообладателями. По её словам, они также считают сходство существенным и намерены разобраться в ситуации.

При этом сама певица допускает мирное урегулирование вопроса. В интервью Le Parisien она сформулировала возможное развитие событий достаточно просто: стороны либо придут к соглашению, либо спор может продолжиться уже в юридической плоскости.

Майли Сайрус публично на претензии Лир пока не ответила. В то же время фанаты Сайрус уже грубо накинулись на певицу 70-х в комментариях. «Женщина, вы кто?», «Идите спать, бабушка», «Кто вы, бабуля?», «Спасибо, что продвигаете Redlights Майли», «Мадам, почистите уши. Redlights вообще не похожа на вашу песню. Серьезно», - пишут пользователи.

Сайрус уже сталкивается с другим спором об авторских правах

У истории есть ещё один любопытный контекст. В 2024 году против Сайрус действительно был подан иск из-за её мегахита Flowers, который, по утверждению истца Tempo Music Investments, имеет сходство с песней Бруно Марса When I Was Your Man.

Но и здесь есть существенная деталь: иск подал не Бруно Марс. Tempo Music заявляла о приобретённой доле в авторских правах на композицию.

Теперь к этому давнему спору добавилось обвинение со стороны Аманды Лир. А интернет уже вынес собственный вердикт: одни слушатели считают сходство REDLIGHTS и The Sphinx поразительным, другие слышат лишь стилистическое совпадение.

Окончательно решить этот вопрос комментарии в соцсетях, разумеется, не могут. Но почти забытая широкой молодой аудиторией композиция The Sphinx спустя почти полвека неожиданно получила новую жизнь - благодаря одной из крупнейших поп-звёзд современности.