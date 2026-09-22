Брэд Питт снова Клифф Бут: вышел первый полноценный трейлер продолжения «Однажды… в Голливуде»

Netflix представил первый полноценный трейлер фильма «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» («Дальнейшие злоключения Клиффа Бута») - продолжения истории одного из самых ярких персонажей «Однажды… в Голливуде». Брэд Питт вновь играет невозмутимого каскадёра Клиффа Бута, однако за камерой на этот раз не Квентин Тарантино, а Дэвид Финчер. Сценарий при этом написал сам Тарантино.

Действие происходит в 1977 году, через восемь лет после событий «Однажды… в Голливуде». Голливуд изменился - и Бут вместе с ним. Он больше не просто дублёр кинозвёзд: теперь Клифф подрабатывает барменом и киномехаником, а главное - выполняет обязанности своеобразного голливудского «решалы». Когда у людей киноиндустрии возникают проблемы, которые желательно уладить тихо и не всегда строго в рамках закона, они обращаются к нему.

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Официальный синопсис обещает убийства, шантаж, кражи и вымогательство - словом, весьма неспокойное лето в Лос-Анджелесе. Трейлер подтверждает, что спокойной жизни у героя Питта не предвидится: здесь есть автомобильные погони, гангстеры, драки и другие характерные для мира Тарантино неприятности. В качестве музыкального сопровождения создатели выбрали Black Dog группы Led Zeppelin.

Клифф Бут не пощадил даже Рика Далтона

Один из самых забавных моментов трейлера напрямую связывает новый фильм с «Однажды… в Голливуде».

Героиня Элизабет Дебики, агент Карен Кросби, интересуется у Бута, почему закончилась его многолетняя работа дублёром Рика Далтона - актёра, которого в картине Тарантино играл Леонардо ДиКаприо.

Ответ Клиффа предельно прост: «Рик слишком растолстел, чтобы я мог его дублировать».

Таким образом, ДиКаприо в кадре даже не требуется, чтобы старый дуэт Питта и ДиКаприо получил маленькое продолжение.

Из каскадёра - в голливудские «решалы»

Главная интрига начинается с Карен Кросби. Она обращается к Буту от имени своего клиента - телевизионной суперзвезды Чарли Питерса, которого играет Скотт Каан. Питерс, в отличие от Рика Далтона, известен тем, что самостоятельно выполняет трюки.

Через него Клифф знакомится с женой актёра Тони, которую играет Карла Гуджино, и бывшей звездой американского футбола Родериком «Хот Родом» Харрисоном, превратившимся в киноактёра, - его играет Яхья Абдул-Матин II. В историю также вмешиваются загадочные братья Вердуско, связанные с криминальным миром Лос-Анджелеса.

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Netflix описывает перемену между двумя фильмами довольно точно: сказка закончилась, теперь начинается криминальная история. Если «Однажды… в Голливуде» было фантазией Тарантино о Лос-Анджелесе 1969 года, то новый фильм переносит героя в более жёсткий и циничный Голливуд конца 1970-х.

Сам трейлер показывает и ещё одну любопытную деталь для поклонников режиссёра: действие одной из сцен разворачивается в Beverly Cinema, кинотеатре, которым Тарантино владеет с 2007 года.

Тарантино написал, Финчер снял

Именно сочетание этих двух имён делает проект особенно необычным. Тарантино написал сценарий, но решил не превращать историю Клиффа Бута в свой следующий режиссёрский фильм.

Ранее режиссёр объяснял, что не хотел снова возвращаться на уже знакомую территорию. Свой последний, десятый фильм Тарантино намерен снять там, где ему самому придётся почувствовать, что он вступает в неизведанное. При этом выбор Финчера он оценил чрезвычайно высоко, назвав себя и Финчера двумя лучшими режиссёрами.

Для Брэда Питта это, кстати, возвращение не только к Клиффу Буту, но и к давнему творческому партнёру. С Финчером актёр работал над «Семь», «Бойцовским клубом» и «Загадочной историей Бенджамина Баттона».

Роль Бута в «Однажды… в Голливуде» принесла Питту его первый «Оскар» именно как актёру - за лучшую мужскую роль второго плана.

Когда выйдет новый фильм

У проекта будет необычная для Netflix схема проката. 25 ноября 2026 года «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» выйдет в IMAX и останется там эксклюзивно в течение двух недель. 23 декабря фильм появится на Netflix. Сам Netflix подтверждает обе даты.

Причём это будет первый фильм Netflix, получивший глобальный релиз в кинотеатрах IMAX.

Судя по первому большому трейлеру, создатели не пытаются просто снять «Однажды… в Голливуде 2». Тарантино оставил за собой героя и собственную версию истории Голливуда, а Финчеру достался более мрачный 1977 год - время, когда бывший каскадёр Клифф Бут обнаруживает, что умение водить машину, держать удар и решать чужие проблемы по-прежнему неплохо оплачивается.