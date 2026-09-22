22 сентября 2026, 07:42

15 латвийских фильмов, которые впервые покажут на RIGA IFF: что стоит увидеть

15 латвийских фильмов, которые впервые покажут на RIGA IFF: что стоит увидеть

На Рижском международном кинофестивале RIGA IFF этой осенью состоятся сразу 15 премьер фильмов, созданных в Латвии или при участии латвийских кинематографистов. В программе - документальное и игровое кино, анимация, детективы, международные копродукции и фильмы для всей семьи.

Фестиваль пройдёт в Риге и других городах Латвии с 15 по 25 октября. Всего за 11 дней зрителям предложат около 100 сеансов.

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Новый фильм Лайлы Пакалнини

Одной из центральных латвийских премьер станет новая работа режиссёра Лайлы Пакалнини «Es domāju par kaķi» («Я думаю о кошке»).

Фильм покажут 20 октября в конкурсе полнометражного кино RIGA IFF. В его основе - случайно обнаруженная история из латвийского прошлого полувековой давности.

Премьеру дополнит фотовыставка оператора фильма Гинта Берзиньша «Fotogrāfijas no sērijas Nr. 179», которую во время фестиваля можно будет увидеть в фойе Splendid Palace.

«Плачущие камни»: бабочки и разговор о выживании

23 октября национальную премьеру отметит документальное эссе режиссёра Карлиса Бергса «Raudošie akmeņi» («Плачущие камни»).

Главный герой картины - эксцентричный калифорнийский энтомолог. Наблюдая за бабочками, он пытается понять происходящие в мире перемены и размышляет о стратегиях выживания.

Фильм уже был представлен на Международном фестивале документального кино в Амстердаме и номинирован там на награду за лучший дебют.

История Раймонда Стапранса

18 октября состоится премьера нового документального фильма Петериса Криловса «Sarkanais šķūnis» («Красный сарай»).

Картина посвящена латышскому художнику эмиграции, представителю реализма-экспрессионизма Раймонду Стапрансу, которому в 2026 году исполнилось бы 100 лет.

Авторы рассказывают о нём не только как о художнике, но и как о мыслителе и драматурге - и ставят более широкий вопрос о том, какую ответственность художник несёт перед историей.

Детектив в латвийских торфяных болотах

Впервые в Латвии на RIGA IFF покажут и долгожданную детективную драму Рейниса Калвиньша «Klajumā aiz meža».

Действие разворачивается среди латвийских торфяных болот. Неожиданная находка, пролежавшая там несколько десятилетий, становится началом расследования и нарушает привычную жизнь небольшого города.

В фильме снялись Каспарс Звигулис, Армандс Бергис, Эдгарс Озолиньш, Лаурис Дзелзитис и другие латвийские актёры.

Две мировые премьеры для детей

В семейной программе Kids’ Reel 17 октября состоятся сразу две мировые премьеры латвийской анимации.

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Мясные треугольники из лаваша: сначала жарю фаршем вниз

Зрителям впервые покажут фильм Кристине Звирбуле «Skapsēdis un kaija», а также новую историю с героями популярного детского проекта «Tutas lietas» - «Lapsa un Feneks. Sniega diena» режиссёра Эдмундса Янсонса.

Пять новых короткометражек

Отдельный блок латвийских премьер состоится 22 октября в рамках национального конкурса короткометражного кино.

В программу вошли:

  • анимационные фильмы «Rīgas līnijas» Андрея Бривулиса и «Uz saulrietiem skatoties» Калвиса Рудзитиса;
  • документальные работы «Ziņotājs» Арниса Калниньша и «yolo» Тины Зарини;
  • сюрреалистическая игровая короткометражка «Mājas adrese – dzemde» Юстине Силакактиня.

В конкурс включены также два уже показанных ранее латвийских фильма - «Omamma» Иевы Озолини и «Žļurga» Айварса Шайцанса и Екабса Оконовса.

Международные фильмы с участием Латвии

Ещё четыре премьеры связаны с международными копродукциями, в создании которых участвовали латвийские студии.

Фестиваль 15 октября откроет историческая драма режиссёра Маи эль-Тухи «Nezināmā sieviete» («Неизвестная женщина»). Фильм снимался в Риге и создан совместно датскими, шведскими и латвийскими кинематографистами.

Это первая копродукция с участием Латвии, попавшая в основной конкурс Венецианского кинофестиваля и получившая там «Золотого льва», а также награду за лучшую женскую роль.

24 октября зрителям представят ещё три совместные работы.

Семейный фильм «Misija: atrast vecākus» рассказывает о брате и сестре, которые отправляются на поиски родителей.

Эстонско-латвийская драмеди «Ar seju dubļos» режиссёра Яака Кильми через историю рок-музыки обращается к теме сопротивления народов Балтии в конце 1980-х.

А документальный фильм «Roberto Rosellīni: Dzīve bez scenārija» рассказывает о менее известных страницах жизни семьи Роберто Росселлини и Ингрид Бергман. В создании картины участвовала латвийская студия VFS Films.

Когда пройдёт RIGA IFF

Рижский международный кинофестиваль состоится 15–25 октября 2026 года.

Основной площадкой вновь станет кинотеатр Splendid Palace. Показы также пройдут в Forum Cinemas, Латвийской Национальной библиотеке, музее Ротко в Даугавпилсе, Cēsis и Sigulda.

Всего организаторы обещают около 100 сеансов за 11 дней. Билеты на латвийские премьеры и остальные фильмы программы уже поступили в продажу.

 

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