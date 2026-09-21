В Вильнюсе обсудят историю и будущее русских театров Балтии: Латвию представит театровед Байба Кална-Пуките

LRT

24 сентября на Малой сцене Вильнюсского старого театра пройдет международная конференция «Русские драматические театры в Балтийском регионе: история, культурная память и трансформации институций». В ней примут участие театроведы, историки и антропологи культуры из Литвы, Латвии, Эстонии и Украины. Латвию представит театровед, театральный критик и исследователь Байба Кална-Пуките, которая выступит с докладом о Рижском русском театре имени Михаила Чехова, сообщает LRT.

Конференцию организует Вильнюсский старый театр при партнерстве Института исследований культуры Литвы. Задачу организаторы обозначили так - начать широкую академическую дискуссию о истории русского драматического театра в Балтийском регионе и стимулировать новые исследования в этой области.

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Заявлено, что участники обсудят происхождение русских драматических театров в странах Балтии, их связь с культурной политикой советского периода, особенности работы в многоязычной и мультикультурной среде, а также последующие изменения этих учреждений.

В официальной программе конференции доклад на английском языке Байбы Калны-Пуките «Рижский русский театр имени Михаила Чехова: исторический контекст и современная ситуация» запланирован на 12:00–12:30.

Помимо представителя Латвии, в конференции примут участие исследователи из Литвы, Эстонии и Украины. Профессор Национальной академии искусств Украины Ханна Веселовская расскажет о культурном колониализме в Советском Союзе. Эстонский исследователь Лаур Каунисааре рассмотрит различные аспекты этого явления в Эстонии.

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Литовские исследователи обратятся к истории и современным изменениям Вильнюсского старого театра, соотношению имперских языков и языков меньшинств, а также советскому культурному наследию и его современному осмыслению.

Конференция посвящена истории русского драматического театра в Литве и более широкому контексту стран Балтии. В этом году исполняется 80 лет со времени основания Вильнюсского русского драматического театра: в 1946 году состоялся его первый спектакль в Литве - «Без вины виноватые» Александра Островского. Еще одна дата связана с 1986 годом, когда Государственный русский драматический театр Литовской ССР переехал из здания на улице Йогайлос в здание на улице Й. Басанавичяус, где работал до 2022 года.

Организаторы отмечают, что в Латвии, Литве и Эстонии русские драматические театры переживают трансформации. Опыт трех стран различается, однако между ними есть и общие черты.

В рамках конференции также откроется выставка одного объекта «Приглашение на казнь» из цикла «Театр одного арте-факта». Она посвящена одноименному спектаклю по роману Владимира Набокова, который в 1989 году поставил украинский актер и режиссер Григорий Гладий.

На фото - Вильнюсский старый театр.