Новая «Обитель зла» переписала кассовый рекорд франшизы - 108,3 млн долларов за стартовый уик-энд

Новая «Обитель зла» по мотивам видеоигры Resident Evil установила рекорд франшизы по мировым сборам за первый уик-энд. Фильм собрал 108,3 млн долларов по всему миру и одновременно показал лучший старт в карьере режиссера Зака Креггера. Ранее его лучшим результатом были 70 млн долларов, которые заработал хоррор «Орудия», сообщает Deadline.

За первый уик-энд новая «Обитель зла» собрала больше, чем оригинальный фильм 2002 года за весь прокат - 102,9 млн долларов. Она также значительно превысила мировые сборы неудачного перезапуска «Обитель зла: Раккун-Сити», который заработал 41,9 млн долларов.

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В США фильм стартовал с 60 млн долларов, еще 48,3 млн пришлись на международный прокат. Это лучший международный дебют хоррора в 2026 году: результат оказался выше стартовых сборов «Орудий», «Тихого места: День первый» и «Чужого: Ромул».

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Фильм также привлек зрителей за пределами традиционной аудитории серии с Миллой Йовович. В Великобритании он собрал 5,8 млн долларов, в Мексике - 5,6 млн, во Франции - 2,6 млн, в Германии - 2,5 млн. Среди других крупных рынков - Австралия, Испания, Бразилия и Италия.

При этом прокат еще не начался на некоторых важных для франшизы рынках. В Таиланде фильм выйдет 24 сентября, в Японии - 9 октября, а дата премьеры в Китае пока не определена.

Самой кассовой частью франшизы пока остается «Обитель зла: Последняя глава» 2016 года - ее мировые сборы составили 312 млн долларов. Новая картина уже начала прокат с заметным отрывом от предыдущих фильмов серии.