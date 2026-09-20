Стало известно, как Леди Гага назвала свою дочь - в имени нашли сразу две музыкальные отсылки

Леди Гага впервые стала мамой ещё этим летом, однако певице и её жениху Майклу Полански удалось несколько месяцев сохранять подробности рождения ребёнка в тайне. Теперь стало известно, что у пары родилась девочка, получившая необычное имя - Роуз Бин Полански (Rose Bean Polansky).

Дочь 40-летней Леди Гаги и предпринимателя Майкла Полански появилась на свет 9 июня 2026 года в Лос-Анджелесе. Согласно свидетельству о рождении, которое получило издание TMZ, девочка родилась в 23:19 в медицинском центре Cedars-Sinai.

Читайте нас также Google News Facebook

Позднее TMZ сообщил ещё одну подробность: ребёнка для пары выносила суррогатная мать. Причины, по которым будущие родители выбрали этот путь, публично не раскрывались.

О рождении первого ребёнка Гаги стало известно лишь в сентябре, когда певицу заметили с младенцем. Сама звезда и её жених пока стараются сохранять приватность и официально не рассказывали о дочери.

TMZ reports that Lady Gaga & Michael Polansky welcomed a baby girl named Rose Bean Polansky on June 9, 2026. 🥹 pic.twitter.com/qM0dtvf4HR - LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) September 17, 2026

Почему девочку назвали Роуз Бин?

Особое внимание поклонников привлекло имя девочки. И здесь могут скрываться сразу две отсылки к музыкальной истории Леди Гаги.

Читайте

Имя Rose - Роуз связывают с песней Эдит Пиаф La Vie en Rose. Гага исполняла знаменитую композицию во время концертов, а затем спела её в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась». В 2019 году на спине певицы появилась большая татуировка розы и слова La Vie en Rose, пишет Vogue

Однако официально Леди Гага не подтверждала, что именно поэтому выбрала для дочери имя Роуз.

Не менее любопытно второе имя - Bean. Его американские СМИ связывают с Карлом Бином, певцом и активистом, записавшим в 1977 году песню I Was Born This Way. Его творчество впоследствии стало одним из источников вдохновения для знаменитого хита Леди Гаги Born This Way.

Таким образом, если предположения о происхождении имени верны, в полном имени дочери певицы - Rose Bean Polansky - могут быть зашифрованы сразу две важные музыкальные отсылки.

Леди Гага давно мечтала о материнстве

Для певицы это первый ребёнок. Гага неоднократно говорила в интервью, что хочет стать матерью. В последние годы эта тема звучала всё чаще, а после окончания мирового тура Mayhem Ball в апреле звезда заметно сократила публичную активность. People сообщает, что этим летом Гага и Полански взяли паузу в работе, чтобы провести первые месяцы вместе с дочерью.

Леди Гага и Майкл Полански вместе с конца 2019 года, а публично подтвердили отношения в начале 2020-го. В 2024 году пара обручилась. О помолвке широкой публике стало известно во время Олимпийских игр в Париже, когда певица представила Полански премьер-министру Франции Габриэлю Атталю как своего жениха.

Пока ни Гага, ни Полански не публиковали фотографии дочери и не комментировали значение её имени.