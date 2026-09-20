Шон Коннери мог не стать первым Джеймсом Бондом: сын Роджера Мура раскрыл историю кастинга

Шон Коннери навсегда вошёл в историю кино как первый Джеймс Бонд на большом экране. Однако первоначально создатели бондианы рассматривали на роль агента 007 другого актёра - Роджера Мура. Об этом рассказал его сын Джеффри Мур.

В интервью Daily Mail Джеффри заявил, что его отец был одним из первых кандидатов на роль Бонда ещё до выхода фильма «Доктор Ноу» в 1962 году.

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«Его рассматривали первым, он был у них на примете, но не смог освободиться от контракта с ITC», - рассказал Мур.

По его словам, создатель Джеймса Бонда Ян Флеминг был поклонником сериала «Святой», где Роджер Мур играл главную роль - Саймона Темплара. Кроме того, актёр был хорошо знаком с продюсерами бондианы Альбертом «Кабби» Брокколи и Гарри Зальцманом.

В результате роль получил Шон Коннери, впервые появившийся в образе агента 007 в «Докторе Ноу». Роджеру Муру пришлось ждать больше десяти лет: его дебютом в бондиане стал фильм «Живи и дай умереть» 1973 года.

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По мнению Джеффри, задержка в итоге пошла его отцу на пользу. Каждый исполнитель Бонда, считает он, отражал свою эпоху. Коннери был ближе к жёсткому герою романов Флеминга, тогда как Мур привнёс в образ больше иронии, лёгкости и человечности.

«Его время пришло именно тогда, когда должно было прийти - в начале 1970-х», - отметил сын актёра.

Роджер Мур в итоге стал одним из самых узнаваемых исполнителей роли 007. С 1973 по 1985 год он сыграл Джеймса Бонда в семи фильмах - от «Живи и дай умереть» до «Вида на убийство».

Любопытно, что теперь к шпионскому жанру обратился и сам Джеффри Мур. Он исполнил главную роль в фильме Knightfall, где играет агента MI5 Хью, пытающегося предотвратить угрозу национальной безопасности.