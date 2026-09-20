Что смотрят в Америке: пять самых популярных фильмов кинопроката этого уикенда

Американский бокс-офис получил нового безоговорочного лидера. Перезапуск «Обители зла» режиссёра Зака Креггера стартовал значительно лучше прогнозов и готовится установить рекорд всей кинофраншизы. Между тем в пятёрке лидеров по-прежнему держатся «Человек-паук», «Одиссея» Кристофера Нолана и спасённый от списания «Койот против „Акме“».

Главным событием уикенда 18–20 сентября в кинотеатрах США и Канады стал новый Resident Evil. По предварительным данным на субботу, фильм может заработать за первые три дня 53–55 миллионов долларов, а при особенно сильном воскресенье - приблизиться к $60 млн.

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Это заметно выше первоначального прогноза Sony в $40 млн и лучший старт в истории экранизаций знаменитой серии видеоигр.

Вот как выглядит предварительная пятёрка лидеров североамериканского проката.

1. «Обитель зла» (Resident Evil) - $53–55 млн

Новая версия «Обители зла» Зака Креггера собрала $26,3 млн только в пятницу, включая $8,8 млн с предварительных показов. Фильм демонстрируется в 3684 кинотеатрах, а его производственный бюджет оценивается в $75 млн.

В центре истории - медицинский курьер, которого играет Остин Абрамс. Герою необходимо доставить ценный груз во время смертоносной вирусной вспышки в Раккун-Сити. В фильме также снялись Зак Черри, Кали Рейс и Пол Уолтер Хаузер.

Особенно примечательна реакция критиков. На момент публикации исходных данных рейтинг картины на Rotten Tomatoes составлял 96%, а зрительский - 92%. Таким образом, новый Resident Evil оказался не только самым высокооценённым фильмом серии, но и одним из наиболее тепло принятых хорроров года.

Для Креггера это ещё один крупный успех после «Орудий» (Weapons). Его предыдущая картина в 2025 году стартовала с $43,5 млн, а впоследствии получила «Оскар».

Если нынешний прогноз сохранится, «Обитель зла» покажет крупнейший дебют за всю историю франшизы, фильмы которой уже заработали в мировом прокате более $1,2 млрд.

2. «Практическая магия 2» (Practical Magic 2) - около $10,4 млн

На второе место после лидерства неделю назад опускается продолжение культовой «Практической магии» с Сандрой Буллок и Николь Кидман.

Ожидается, что за второй уикенд фильм соберёт около $10,4 млн, потеряв примерно 65% по сравнению с дебютом. Общая касса в Северной Америке должна достичь $48,2 млн.

Продолжение уже превзошло результат оригинальной картины 1998 года, заработавшей в США и Канаде $46,7 млн без учёта инфляции. Первый уикенд сиквела принёс $30 млн.

3. «Человек-паук: Совершенно новый день» (Spider-Man: Brand New Day) - около $6,3 млн

Восьмая неделя проката - и Питер Паркер всё ещё входит в тройку самых популярных фильмов Америки.

За нынешний уикенд блокбастер с Томом Холландом должен добавить ещё около $6,3 млн, доведя североамериканскую кассу приблизительно до $944 млн.

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Но главное достижение уже состоялось: на этой неделе новый «Человек-паук» обошёл «Звёздные войны: Пробуждение силы» и стал самым кассовым фильмом в истории североамериканского проката без поправки на инфляцию. Прежний рекорд - $936 млн - держался больше десяти лет.

Теперь интрига заключается в том, сумеет ли фильм стать первой картиной в истории, собравшей $1 млрд только в США и Канаде.

Мировая касса «Совершенно нового дня» уже превысила $2,4 млрд.

4. «Одиссея» (The Odyssey) - около $5 млн

Фильм Кристофера Нолана проводит в кинотеатрах уже десятый уикенд - и всё ещё остаётся в первой пятёрке.

Ожидаемые сборы составляют около $5 млн, после чего североамериканская касса эпоса приблизится к $610 млн.

Устойчивость «Одиссеи» выглядит особенно впечатляюще на фоне её продолжительного проката. Ещё неделю назад картина собрала $8,1 млн и довела американские сборы до $601 млн. К тому моменту мировая касса достигла примерно $1,68 млрд, что сделало фильм крупнейшим мировым хитом в истории Universal, обошедшим «Мир Юрского периода».

5. «Койот против „Акме“» (Coyote vs. Acme) - около $4,2 млн

Замыкает пятёрку фильм, который ещё несколько лет назад зрители вообще могли никогда не увидеть.

Комедия Coyote vs. Acme, соединяющая живых актёров с персонажами Looney Tunes, должна заработать около $4,2 млн за четвёртый уикенд. Общие сборы в Северной Америке приблизятся к $54,5 млн.

История самой картины почти не менее занимательна, чем её сюжет. Warner Bros. решила не выпускать уже снятый фильм и планировала использовать его в качестве налогового списания. После резкой реакции кинематографистов и поклонников проект в итоге был спасён, а права на прокат получила Ketchup Entertainment.

В картине Хитрый Койот, уставший от бесконечно выходящей из строя продукции Acme, решает подать на компанию в суд. Среди актёров - Джон Сина, Уилл Форте и Лана Кондор. Ещё на дебютном уикенде фильм заработал $13,5 млн.

Хоррор прервал большую серию супергероя

Таким образом, предварительная пятёрка американского проката выглядит так:

Место Фильм Сборы за уикенд 1 «Обитель зла» $53–55 млн 2 «Практическая магия 2» $10,4 млн 3 «Человек-паук: Совершенно новый день» $6,3 млн 4 «Одиссея» $5 млн 5 «Койот против „Акме“» $4,2 млн

Главная новость уикенда очевидна: после нескольких недель, когда американский прокат определяли прежде всего огромные летние блокбастеры, в лидеры с большим отрывом вышел хоррор. Причём Resident Evil стартует не просто благодаря известному названию - фильм получил необычно хорошие для этой франшизы отзывы.

Окончательные цифры за уикенд станут известны после подсчёта воскресных сборов, поэтому приведённые суммы пока являются предварительными оценками.