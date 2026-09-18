Шакира возвращается в Испанию после восьмилетнего перерыва: в Мадриде она даст 12 концертов

49-летняя колумбийская певица Шакира в пятницу возвращается на испанскую сцену после восьмилетнего перерыва. В Мадриде она даст 12 концертов в рамках финальной части своего мирового тура - выступления продлятся до 11 октября.

Шакира будет выступать на специально для нее построенной площадке на юге Мадрида, рассчитанной на 50 000 зрителей. Площадка получила название «стадион Shakira», сообщает промоутер концертов Live Nation.

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Новых концертов Шакиры в Европе пока не объявлено. Мадридские власти рассчитывают, что выступления певицы принесут городу значительный экономический эффект. В мае и июне Мадрид уже принимал десять концертов другой крупной звезды латиноамериканской музыки - Бэд Банни.

В последний раз Шакира выступала в Испании в 2018 году. Через несколько лет, в 2022 году, стало известно о её расставании с бывшим футболистом «Барселоны» Жераром Пике.

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В феврале 2025 года певица отправилась в мировой тур в поддержку альбома «Las mujeres ya no lloran», вдохновлённого её расставанием с Пике. За этот альбом Шакира получила свою четвёртую премию «Грэмми».

За несколько десятилетий карьеры Шакира продала более 95 миллионов пластинок по всему миру. В 2026 году певица выступила как на церемонии открытия, так и на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу.

Её песня «Waka Waka (This Time for Africa)» была официальным гимном чемпионата мира 2010 года, который прошёл в Южной Африке и стал первым чемпионатом мира по футболу на африканском континенте.

Возвращение Шакиры в Мадрид происходит после завершения её налогового дела в Испании. В ноябре 2023 года певица выплатила штраф в размере 7,3 миллиона евро в рамках соглашения с испанским правосудием. Она признала себя виновной, чтобы избежать судебного процесса по делу о налоговом мошенничестве.

Кроме того, в рамках этого дела Шакира выплатила 17,45 миллиона евро испанской налоговой службе, чтобы урегулировать свои налоговые обязательства в стране.