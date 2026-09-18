Двухметровый «Человек-кролик»: на арт-ярмарке в Стамбуле представят первую скульптуру Джонни Деппа

Первую скульптуру Джонни Деппа представят на арт-ярмарке Contemporary Istanbul в Турции. Двухметрового «Человека-кролика» (The Bunnyman), созданного по мотивам детского рисунка сына актёра и его собственного повторяющегося сна, покажут с 22 по 27 сентября на открытом воздухе на территории исторической османской верфи Tersane Istanbul, сообщает Deadline.

Скульптура станет одним из специальных проектов ярмарки. Её описывают как «наполовину человека, наполовину кролика - хранителя с «мечом истины»».

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«Когда люди видят рисунок, который я сделал, - The Bunnyman, - они всегда задают один и тот же вопрос: откуда он взялся?» - говорит актёр.

История работы началась с рисунка сына Деппа Джека. Мальчик сделал его, когда ему было около пяти лет. Образ напомнил актёру его собственный повторяющийся детский сон, а затем кролик стал регулярно появляться в его рисунках, картинах и принтах.

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«Это напомнило мне своего рода повторяющийся сон, который снился мне в детстве, вероятно, примерно в возрасте Джека - пяти или шести лет», - добавил он.

Скульптура появилась благодаря сотрудничеству Sigg Art Foundation, Pantheon Art и миланской Fonderia Artistica Battaglia.

Презентация в Стамбуле совпадёт с выставкой Деппа A Bunch of Stuff в Modern Art Museum Shanghai. На ней представлено более 200 работ актёра.