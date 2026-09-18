Дэвид Боуи 60 лет спустя: в Великобритании выпустили альбом ранних песен культового музыканта

В Великобритании вышел альбом «David Bowie: The Shel Talmy Recordings» с ранними записями Дэвида Боуи, десять из которых ранее никогда не издавались. Сборник включает 21 композицию - среди них также есть ранее выпущенные синглы и альтернативные версии. Альбом уже доступен на основных стриминговых платформах, а также вышел на CD и виниле. Об этом сообщает The Guardian.

В альбом вошли записи 1965 года, когда музыкант ещё выступал под именем Дэйви Джонс. Песни продюсировал Шел Талми, работавший с The Kinks и The Who. В записи также участвовали приглашённые музыканты Джимми Пейдж и Ники Хопкинс.

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В 1966 году артист официально сменил имя на Дэвид Боуи, чтобы его не путали с фронтменом американской поп-рок-группы The Monkees Дэйви Джонсом.

Первой песней из сборника, представленной публике, стала «I Want Your Love» - она появилась в сети в июле. В альбом также вошли «Cupid», «Leave Her to Me», «You Gotta Tell Her», «Certain Woman», «Today», «I Live in Dreams», «I Do Believe I Love You» и «Keep up with the Jones».

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«Замечательно, что люди теперь могут услышать ранние записи Дэйви Джонса. Это песни, которые совсем не похожи на то, что мы привыкли слышать от Дэвида, но в них он пытается найти свой собственный голос. Он экспериментировал», - рассказала певица Дана Гиллеспи, сотрудничавшая с Боуи, когда ему было 17 лет.

Дэвид Боуи - один из наиболее влиятельных британских рок-музыкантов, продюсеров и актёров в истории популярной культуры. За свою пятидесятилетнюю карьеру он стал культовой фигурой благодаря музыкальным экспериментам и многочисленным сценическим образам. Самым известным из них стал инопланетянин Зигги Стардаст.

Боуи сочетал музыку с элементами театра, моды и визуального искусства и оказал значительное влияние на развитие глэм-рока, арт-попа, новой волны и панка.