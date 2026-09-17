Ватикан впервые в истории выдвигает фильм на соискание премии «Оскар»

Variety

Короткометражную картину «Green Lava» («Зеленая лава»), спродюсированную Ватиканом, выдвигают на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм», сообщает Variety. Это первый случай в 97-летней истории кинопремии.

С 18 по 24 сентября «Зеленую лаву» покажут в Lumiere Music Hall в Беверли-Хиллз, после чего съемочная группа завершит оформление документов для подачи заявки на «Оскар».

Читайте нас также Google News Facebook

Фильм длится 39 минут и рассказывает о жизни Джакомо Маттиви, родившегося с миодистрофией Дюшенна - редким генетическим заболеванием, вызывающим атрофию мышц. Маттиви живет в деревне в Доломитовых Альпах. Ему 23 года, а средняя продолжительность жизни с миодистрофией Дюшенна - около 30 лет. В январе 2022 года от последствий той же болезни умер его брат.

В рекламных материалах картина описывается как «трогательное размышление о независимости, человеческом духе и преобразующей силе сообщества перед лицом невзгод».

Читайте

Режиссеры фильма - итальянка Лия Бельтрами (она живет в той же деревне, что и семья Маттиви) и турецкий режиссер и продюсер Али Аксу.

Непосредственным выпуском и продюсированием картины занималась компания Бельтрами Emotions to Generate Change в сотрудничестве с Vatican News, Radio Vaticana и Vatican Media.

«История Джакомо заслуживает того, чтобы о ней узнал каждый, и поэтому мы рады возможности включить фильм «Зелёная лава» в список номинантов на премию «Оскар»», - заявил глава Ватиканской дикастерии по связям с общественностью Паоло Руффини.

Руффини высоко оценил «Зеленую лаву» за то, что это «история, воспевающая жизнь и дружбу», отметив, что она «учит нас жизненной силе».

Официально «Зелёная лава» не будет представлять Ватикан как отдельного номинанта, поскольку короткометражные фильмы не требуют официальной подачи заявки или одобрения со стороны правительства страны или национального комитета.