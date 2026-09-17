Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»

Франция выбрала фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» для участия в борьбе за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В мае этого года картина получила Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Национальный центр кино и мультипликации Франции (CNC).

Решение приняла французская комиссия по отбору фильмов на «Оскар» после рассмотрения пяти картин, вошедших в шорт-лист.

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Теперь «Минотавр» должен пройти отбор Американской академии кинематографических искусств и наук. Шорт-лист из 15 фильмов объявят 15 декабря, а пять номинантов станут известны 21 января 2027 года.

99-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе.