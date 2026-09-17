Франция выдвинула «Минотавр» Андрея Звягинцева на премию «Оскар»

Франция выбрала фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» для участия в борьбе за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В мае этого года картина получила Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Национальный центр кино и мультипликации Франции (CNC).
Решение приняла французская комиссия по отбору фильмов на «Оскар» после рассмотрения пяти картин, вошедших в шорт-лист.
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«В условиях предстоящей высококлассной конкуренции этот выбор одновременно напоминает об уникальной роли Франции в крупных мировых совместных производствах, о приверженности нашей страны делу самых активных кинематографистов нашего времени и максимально увеличивает наши шансы на получение «Оскара» за лучший международный фильм», - заявил президент CNC Гаэтан Брюэль.Читайте
Теперь «Минотавр» должен пройти отбор Американской академии кинематографических искусств и наук. Шорт-лист из 15 фильмов объявят 15 декабря, а пять номинантов станут известны 21 января 2027 года.
99-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 14 марта 2027 года в Лос-Анджелесе.