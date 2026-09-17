«Человек-паук: Новый день» побил рекорд «Звездных войн» и стал самым кассовым фильмом в истории США

Variety

«Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом установил новый рекорд североамериканского проката. Фильм Marvel и Sony собрал в США и Канаде 936,773 млн долларов и превзошел результат «Звездных войн: Пробуждение силы», которые с 2015 года удерживали рекорд с 936 млн долларов, сообщает Variety.

«Новый день» провел в кинотеатрах 47 дней и стал вторым фильмом в истории, которому удалось собрать более 900 млн долларов в США и Канаде. Следующей целью создателей может стать отметка в 1 млрд долларов на североамериканском рынке.

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В мировом прокате фильм уже заработал 2,45 млрд долларов. По этому показателю он занимает третье место среди самых кассовых фильмов в истории, уступая «Аватару» с 2,9 млрд долларов и «Мстителям: Финал» с 2,7 млрд долларов. «Новый день» уже опередил «Аватар: Путь воды» с 2,3 млрд долларов и «Титаник» с 2,2 млрд долларов.

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Четвертый сольный фильм о Питере Паркере вышел в прокат в конце июля и сразу установил несколько рекордов. За первый уик-энд он собрал 360 млн долларов в Северной Америке и 932 млн долларов по всему миру. Отметки в 1 млрд долларов мировых сборов фильм достиг всего за шесть дней, а 2 млрд долларов - за три уик-энда. Быстрее это удалось только «Мстителям: Финал».

«Человек-паук: Новый день» снял Дестин Дэниэл Креттон, режиссер фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец». Сюжет продолжает события «Человека-паука: Нет пути домой»: в финале предыдущего фильма весь мир забыл о существовании Питера Паркера.

Для Marvel «Человек-паук: Новый день» стал успешным в прокате фильмом после нескольких релизов 2025 года, показавших более слабые кассовые результаты.