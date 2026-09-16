Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви

Американский телеканал HBO утвердил актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви во втором сезоне сериала по «Гарри Поттеру», сообщает Variety.
Отца семейства Уизли сыграет Рейф Сполл («Черное зеркало»), юного поклонника Гарри Колина Криви - Джаспер Амброуз («Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки»), а Молли Хьюитт-Ричардс («Кодекс молчания») - призрака погибшей ученицы Хогвартса, Плаксу Миртл.
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Второй сезон будет основан на книге «Гарри Поттер и Тайная комната», поэтому в сериале появятся новые персонажи.
Тома Реддла сыграет Билли Барратт («Верни ее из мертвых»), Добби - 17-летний Ленни Раш («Я в своем уме?»), роль Джинни Уизли после первого сезона перейдет к Бонни Хилл («Батальон 6888»).
Главные роли в сериале исполняют Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер).
Первый сезон сериала HBO выйдет на Рождество 2026 года и будет основан на книге «Гарри Поттер и философский камень». Компания планирует экранизировать все семь книг серии.