Новый «Гарри Поттер»: объявлены имена актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви

Variety

Американский телеканал HBO утвердил актеров, которые сыграют Артура Уизли, Плаксу Миртл и Колина Криви во втором сезоне сериала по «Гарри Поттеру», сообщает Variety.

Отца семейства Уизли сыграет Рейф Сполл («Черное зеркало»), юного поклонника Гарри Колина Криви - Джаспер Амброуз («Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки»), а Молли Хьюитт-Ричардс («Кодекс молчания») - призрака погибшей ученицы Хогвартса, Плаксу Миртл.

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Второй сезон будет основан на книге «Гарри Поттер и Тайная комната», поэтому в сериале появятся новые персонажи.