15 сентября 2026, 21:00 Наталья Гудемчук

«Пощечина каждой женщине»: Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после скандальной рекламы

«Пощечина каждой женщине»: Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков после скандальной рекламы

Американская актриса Сидни Суини потеряла около 200 тысяч подписчиков в Instagram после участия в рекламной кампании букмекерской компании Novig. Реклама вызвала критику за сексуализацию женского спорта, сообщает Variety.

Рекламный ролик с Суини набрал в Instagram 1,1 млн лайков, однако одновременно актриса столкнулась с волной критики. В рекламе она предстала практически без одежды, прикрывая тело футбольными мячами и ракетками.

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За три дня после выхода рекламы число подписчиков Суини сначала увеличилось на 50 тысяч, а затем сократилось на 136 тысяч. Позднее от актрисы отписались еще 68 тысяч пользователей, отмечает аналитическая компания Social Blade. Несмотря на это, на ее страницу по-прежнему подписаны более 25 млн человек.

Рекламная кампания вызвала недовольство в том числе у профессиональных спортсменок. Ее критиковали четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии Ариарне Титмус и чемпионка мира по боксу Скай Николсон.

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Титмус назвала рекламу «пощечиной каждой женщине», которая посвятила свою жизнь спорту.

«Есть большая разница между тем, когда спорт делает тебя привлекательной, и тем, когда сексуальность используют для продажи спорта», - заявила Николсон.

Несмотря на критику, Суини продолжила рекламную кампанию Novig. Актриса опубликовала новую серию фотографий и видео с подписью «Сегодня игровой день!». В историях Instagram она также разместила обложки журнала ESPN Body Issue с изображениями обнаженных спортсменов.

Это не первая рекламная кампания Суини, вызвавшая споры. В 2025 году актрису критиковали за рекламу American Eagle. Поводом стала игра слов genes («гены») и jeans («джинсы»), которую некоторые пользователи сочли намеком на идеи евгеники.

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