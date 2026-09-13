«Путь был тернист, дорога заняла больше времени, чем ожидалось»: Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва

euronews

12 сентября, в субботу, в Париже впервые за шесть лет дала полноценный сольный концерт Селин Дион. Знаменитая канадская певица, у которой диагностировано редкое неврологическое заболевание, выступила перед 30 000 зрителей на арене Plenitude в Нантере. Об этом сообщает Euronews.

В декабре 2022 года Дион сообщила, что у неё диагностирован синдром жёсткого человека - редкое аутоиммунное неврологическое заболевание, которое может вызывать мышечную скованность и спазмы. Это неизлечимое заболевание вынудило певицу отменить концерты на шесть лет и заставило многих сомневаться, сможет ли она когда-нибудь вернуться на сцену.

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Вчера в Париже певица не смогла сдержать слёз, выйдя на сцену перед поклонниками.

«Путь был тернист, дорога заняла больше времени, чем ожидалось, - сказала она под оглушительные аплодисменты. - Но меня притягивал слабый луч света вдали, высоко в горах. Сегодня вечером я хочу петь для вас. Петь для себя. Петь для жизни».

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Дион исполнила несколько своих самых известных и знаковых хитов, в том числе «My Heart Will Go On» и «Because You Loved Me», вызвав восторженные отклики поклонников и критиков.

Субботний концерт стал первым из 26 запланированных выступлений на арене Plenitude, ранее известной как La Défense Arena. По сообщениям, среди зрителей были бывшая первая леди США Мишель Обама, а также французские политики, в том числе Габриэль Атталь и Эдуар Филипп.

Премьер-министр Канады Марк Карни поздравил Дион с «невероятным возвращением на сцену после шести долгих лет».