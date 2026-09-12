В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом

С 12 сентября по 11 ноября в Национальном ботаническом саду в Саласпилсе можно будет увидеть выставку современного искусства под открытым небом «Граница», сообщает агентство LETA со ссылкой на куратора выставки Мадару Пейсенеце.
Среди чайных роз, эстонских горечавок и юкк с толстыми стволами в музее размещены работы художников, которые были созданы специально для этого места, а также ранее созданные произведения.
Читайте нас также
В экспозиции представлены инсталляции, графика, скульптурные объекты, фотографии и картины.
Читайте
Выставка «Граница» - четвертая в серии «Каменные головы» и посвящена скульптуре «Каменная голова», найденной на территории Саласпилса. Ее датируют XI веком, однако существует и мнение, что это подделка, созданная значительно позднее.
Выставки, организованные объединением «Sudden», уже пятый год объединяют художников, предлагая зрителям уникальное с точки зрения ландшафта художественное пространство в Саласпилсе.