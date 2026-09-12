12 сентября 2026, 19:38 Валерия Леонова

Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери

Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери

Одна из самых известных оперных певиц Асмик Григорян приехала в Ригу с новой международной наградой. На церемонии Австрийской музыкально-театральной премии (Österreichischer Musiktheaterpreis), состоявшейся 8 сентября в Вене, она была признана лучшей исполнительницей главной женской роли за Норму в одноименной опере Беллини.

Победу Григорян подтверждает официальный сайт Österreichischer Musiktheaterpreis.

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Для певицы эта награда имеет особое значение: свою первую Норму она посвятила матери - знаменитой литовской оперной певице Ирене Милькявичюте, которая исполняла эту сложнейшую партию.

А уже сегодня, 12 сентября, Григорян выступит в Риге: большой сольный концерт с Литовским государственным симфоническим оркестром под управлением Гинтараса Ринкявичюса начнется в 19:00 в Рижском доме конгрессов.

Особенно интересно, что награду Григорян получила за сравнительно новую для себя партию.

В роли Нормы она дебютировала в феврале 2025 года в Theater an der Wien (театр «Ан дер Вин»). Одну из самых известных и сложныъ партий итальянского романтического репертуара Григорян исполняла впервые.

Постановку осуществил режиссер Василий Бархатов, за дирижерским пультом находился Франческо Ланциллотта. Вместе с Григорян выступали Айгуль Ахметшина в партии Адальджизы, Фредди Де Томмазо в роли Поллиона и Тарек Назми в роли Оровезо. Играл Венский симфонический оркестр.

Интерес к спектаклю был огромным: все показы были распроданы еще до премьеры. Один из спектаклей транслировал ARTE Concert, позднее постановку показал и австрийский ORF. Сам Венский театр теперь называет эту «Норму» легендарной.

Чтобы мир услышал моих родителей»

За этой профессиональной победой стоит личная история. Мать Асмик, Ирена Милькявичюте, была первой литовской певицей, исполнившей партию Нормы. Перед своим венским дебютом Григорян рассказывала, что считает материнскую интерпретацию одной из лучших, которые ей доводилось слышать.

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При этом у ее матери в свое время было значительно меньше возможностей представить эту работу международной публике. Поэтому собственную Норму Асмик превратила в своеобразное посвящение матери.

«Я хочу, чтобы через мое творчество мир увидел моих родителей», - говорила певица перед дебютом.

Отец Асмик - знаменитый армянский тенор Гегам Григорян, много лет выступавший на крупнейших оперных сценах мира. Он умер в 2016 году.

Таким образом, нынешняя австрийская награда стала для Асмик Григорян не только очередным профессиональным признанием: победу принесла ей именно та роль, с которой была тесно связана история ее семьи.

В 2019 году Асмик впервые получила награду от Австрийской музыкально-театральной премии как лучшая исполнительница главной женской роли - за Саломею в опере Рихарда Штрауса на Зальцбургском фестивале. В 2024 году Григорян получила специальный приз жюри.

А теперь, в 2026-м, она во второй раз победила непосредственно в категории «Лучшая женская главная роль».

Австрийская музыкально-театральная премия существует с 2012 года. Она отмечает лучшие работы предыдущего сезона на австрийских оперных и театральных сценах и фестивалях, а победителей определяет профессиональное жюри, состоящее из представителей СМИ.

А сегодня - Рига

После венской церемонии Григорян отправилась к латвийской публике. Вместе с ней сегодня вечером на сцену Рижского дома конгрессов выйдет Литовский государственный симфонический оркестр, которым будет дирижировать его основатель, художественный руководитель и главный дирижер Гинтарас Ринкявичюс.

Программа фактически собрана из партий, сыгравших важную роль в карьере Григорян. Прозвучат ария леди Макбет из «Макбета» Верди, знаменитая Un bel dì vedremo Чио-Чио-сан из «Мадам Баттерфляй», ария Манон из «Манон Леско» Пуччини и другие произведения.

А завершить вечер должна музыка, которая когда-то помогла превратить Асмик Григорян в звезду мировой оперной сцены, - финальная сцена Саломеи из оперы Рихарда Штрауса.

Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери

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