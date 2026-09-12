Леди Гага впервые стала мамой

40-летняя американская певица Леди Гага и ее возлюбленный, предприниматель Майкл Полански стали родителями - у пары родился первый ребенок. Об этом сообщает People со ссылкой на источник.

Певица не раз рассказывала о своем желании стать мамой. В 2019 году она говорила, что хотела бы включить детей в свои планы на ближайшие десять лет, а в 2025 году назвала материнство своей «следующей главной ролью».

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«Я очень хочу стать мамой», - говорила Гага в интервью InStyle в 2020 году. Тогда певица признавалась, что с нетерпением ждет возможности завести детей.

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Гага и Полански начали встречаться в 2020 году. Они познакомились во время пандемии и некоторое время провели вместе на карантине. В июле 2024 года певица подтвердила, что они помолвлены.

Полански - предприниматель и руководитель Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Гага с 2012 года занимается благотворительностью и через свой фонд Born This Way Foundation поддерживает проекты в сфере психического здоровья.

Представители певицы пока не прокомментировали информацию о рождении ребенка.