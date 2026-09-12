26-й фильм о Джеймсе Бонде: сценарий готов, имя нового агента 007 держат в секрете

Variety

Британский сценарист и режиссер Стивен Найт завершил работу над первым вариантом сценария 26-го фильма о Джеймсе Бонде и намекнул, что актер на роль нового агента 007 уже выбран. Об этом пишет Variety.

В эфире радиостанции Greatest Hits Radio Найт назвал работу над сценарием фильма о Бонде «больше, чем просто мечтой». По его словам, он чувствовал, что, соглашаясь на эту работу, «выполняет свой долг перед королем и страной».

Читайте нас также Google News Facebook

«Мне безумно нравится этим заниматься. Для меня большая честь, что меня пригласили. И я верю, что фильм получится очень хорошим. Я правда верю, что он будет потрясающим», - сказал Найт.

Читайте

Ранее в эфире BBC Radio Найт дал понять, что знает, кто выбран на роль Бонда. Отвечая на вопрос, пишет ли он сценарий под конкретного актера или опирается на уже известный образ персонажа, сценарист ответил: «И то, и другое». И добавил: «Знание того, кто этот человек, немного упрощает жизнь, но также нужно писать о персонаже, а не об актере».

Среди работ Стивена Найта - фильмы «Спенсер», «Порок на экспорт», «Пряности и страсти», «Локдаун», а также сериалы «Табу», «Острые козырьки» и «Весь невидимый нам свет».

Новый фильм об агенте 007 снимет Дени Вильнев. Это будет первая часть киносерии, созданная после того, как компания Amazon получила полный контроль над франшизой.