Стивен Кинг назвал новую экранизацию «Кэрри» гениальной - особенно его впечатлила тема соцсетей

Американский писатель Стивен Кинг высоко оценил новую экранизацию своего романа «Кэрри», которую снял режиссер Майк Флэнаган. Писатель назвал мини-сериал гениальным и отдельно отметил, насколько правдоподобно в нем показано влияние социальных сетей, сообщает Deadline.

«Версия «Кэрри» Майка Флэнагана гениальна. То, что она говорит о социальных сетях, шокирует своей правдивостью», - заявил Кинг.

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Главную роль в сериале исполнила Саммер Х. Хауэлл. Премьера состоится 7 октября на Prime Video.

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Новая «Кэрри» рассказывает о старшекласснице Кэрри Уайт, которая после смерти отца впервые выходит в большой мир за пределами дома. В школе она сталкивается с травлей, которая быстро распространяется в социальных сетях и превращается в публичный скандал. Одновременно у девушки начинают проявляться телекинетические способности.

Положительно о проекте высказался и сын Стивена Кинга, писатель Джо Хилл. После просмотра трейлера он признался, что тот настолько его впечатлил, что он едва не расплакался.

Роман «Кэрри» впервые экранизировали в 1976 году. Фильм Брайана Де Пальмы с Сисси Спейсек в главной роли стал одной из самых известных экранизаций произведений Кинга. Позже появились сиквел, телефильм и ремейк 2013 года с Хлоей Грейс Морец. Версия Флэнагана станет первой многосерийной экранизацией романа.