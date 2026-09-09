9 сентября 2026, 21:15

В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх

В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх

23 октября на сцене арены Xiaomi немецкий электронный музыкант Борис Брейха(Boris Brejcha) выступит с большим концертом «Reflections», сообщает портал balticevents.info. Популярный диджей возвращается в Ригу после двухлетнего перерыва, чтобы представить эксклюзивное трёхчасовое шоу. Именно в этом году Борис Брейхаотмечает 30 лет с начала своего музыкального пути. За это время он прошёл путь от начинающего музыканта до одного из наиболее влиятельных и узнаваемых артистов мировой электронной сцены.

Сегодня Борис Брейха собирает многотысячные аудитории по всему миру, а его выступления давно вышли за рамки обычного клубного формата. Широкую международную известность ему принесли выступления на крупнейших фестивалях мира и развитие собственного уникального звучания, которое сам артист определяет как «High-Tech Minimal».

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Одним из ярких подтверждений его глобального статуса стало выступление на «Tomorrowland», где огромный поток поклонников продемонстрировал масштаб влияния артиста на современную электронную культуру.

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«Возвращение Бориса Брейхи в Ригу после двухлетнего перерыва - это действительно важное событие для всей балтийской сцены. Поскольку в 2026 году это его единственное выступление в нашем регионе, мы понимали, что должны создать нечто особенное. Мы хотим перенести энергию его масштабных фестивальных выступлений в уникальный формат трёхчасового аудиовизуального шоу на арену Xiaomi - полноценного путешествия, которое объединит музыку, визуальное искусство и эмоции», - отмечает официальный промоутер концерта Симон Смарский-Цаплицкий.

В отличие от стандартных фестивальных сетов продолжительностью 60–90 минут, рижское выступление Бориса Брейхи будет длиться три часа. Это позволит артисту гораздо глубже погрузить публику в свою музыкальную вселенную, объединив главные композиции и новые материалы.

Специальными гостятми концерта станут коллеги Бориса по лейблу «FCKNGSERIOUS» Ann Clue и Frieder & Jakob. За годы существования «FCKNG SERIOUS» превратился в самостоятельное международное музыкальное сообщество, объединяющее артистов, поклонников и масштабные концертные проекты.

Особое внимание будет уделено визуальной составляющей шоу. Для тура «Reflections» создана специальная масштабная световая и визуальная постановка, которая превращает концерт в полноценное мультисенсорное аудиовизуальное путешествие. Билеты в ограниченном количестве доступны в кассе ticketshop.lv.

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