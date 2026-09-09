9 сентября 2026, 17:59 Валерия Леонова

Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников

Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников

Сегодня хорошо известное в Риге учебное дошкольное заведение «Maxvel»  отмечает 35-летие. Кроме того, в сентябре второй сезон открывает созданный здесь театр кукол «В гостях у сказки», который приглашает  на две премьеры.

19 сентября театр представит сказку для школьников «Рикки-Тикки-Тави», а 27 сентября - сказку для малышей «Три поросенка и волк».

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«Рикки-Тикки-Тави»

В далеком 1893 году будущий лауреат Нобелевской премии по литературе знаменитый английский писатель и путешественник Редьярд Киплинг написал сказку «Рикки-Тикки-Тави» для увлекательной «Книги Джунглей».

Чем же вдохновлялся Киплинг? Оказывается, будущий писатель родился в Индии.  Там же прошли его детство и юность. Ранние годы, полные экзотических видов и звуков Индии стали очень счастливыми для будущего писателя. Мангусты и змеи были частью привычного ландшафта Индии, а в древних индийских сказках  и притчах  упоминаются герои-мангусты, защищающие людей.

Сказка об отважном мангусте «Рикки-Тикки-Тави» - первый спектакль для школьников в репертуаре театра кукол «В гостях у сказки».

«Это большой интересный проект, в котором принимали участие драматург Игорь Якимов, сценограф Анита  Знутиня-Шеве, композитор Дмитрий Румянцев. В спектакле заняты актеры-кукловоды Лилия Суна, Кристина Варша и Александр Ионов», - рассказала Елена Миронова, директор театра и учебного дошкольного заведения «Maxvel».

Авторские куклы, превосходные декорации, оригинальная музыка, наполненная индийскими мотивами, погружает зрителей в мир сказки. Ребята вместе с персонажами поразмышляют о дружбе,  милосердии и защите своего дома.

В воскресенье, 27 сентября, театр  приглашает дошкольников на премьеру  спектакля «Три поросенка и волк».

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Одна из любимых детьми сказок, поставлена театром кукол по мотивам английской сказки.

Зрителей ждут очаровательные Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф в ярких костюмах, которые под музыку весело и забавно рассказывают о своих приключениях с коварным волком.

В спектакле заняты ведущие актеры театра Лилия Суна и Кристина Варша. Художник-декоратор Галина Василишина создала атмосферу настоящей сказки.

Спектакли проходят всегда по выходным в здании частного дошкольного учреждения «Maxvel» по адресу: Рига, Каменю, 29.

В следующем месяце  спектакль «Три поросенка и волк» покажут 11 октября, а «Рикки-Тикки-Тави»  - на школьных каникулах 17 октября. Любимый малышами «Теремок» можно посмотреть 24 октября.

Билеты можно приобрести на ticketshop.lv  в разделе «Театр».

Подробная информация о театре на Facebook «Театр кукол  «В гостях у сказки«.

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