В Этнографическом музее пройдут Дни ремесел: посетителей научат печь хлеб, шить льняные рубашки и создавать украшения

12 и 13 сентября в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдут Дни ремесел. В сельской экспозиции Vēveri в течение двух дней на пяти мастер-классах будут демонстрировать традиционные ремесла.

Участники смогут бесплатно освоить новые навыки, узнать об истории и развитии традиционных ремесел, а также использовать традиционные методы в творческом процессе.

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На мастер-классе по керамике под руководством Иниты Рудзите участники познакомятся с видземской керамикой и элементами традиционных орнаментов, а также смогут самостоятельно изготовить керамическое изделие.

Илзе Прусе проведет мастер-класс по пошиву исторической льняной рубашки. Она расскажет о различных видах льняных рубашек и научит их шить.

На занятии по выпечке ржаного хлеба под руководством пиебалгской мастерицы Виты Жигуре можно будет узнать о традициях приготовления хлеба. Она также покажет, как сбивать масло, и расскажет о традиционных способах его приготовления.

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Первый день Дней ремесел завершится мастер-классом по народным танцам под музыку пиебалгских музыкантов.

В мастерской по изготовлению ювелирных украшений под руководством мастера из Пиебалги Оскара Розенблатса можно будет создать этнические украшения, а также узнать об истории ювелирного дела и работе ювелиров.

Мероприятие финансово поддерживает программа «Культурная программа Видземе 2026», реализуемая Видземским регионом планирования в рамках целевой программы Государственного фонда культурного капитала «Программа развития исторических земель Латвии».