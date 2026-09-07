7 сентября 2026, 19:00 Наталья Гудемчук

Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей

Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей

Быстрая музыка за рулем может заставлять водителей сильнее давить на газ и хуже концентрироваться на дороге. К такому выводу пришли авторы нового исследования, проанализировав популярные плейлисты Spotify для поездок, сообщает Vice. Среди песен с наиболее быстрым темпом оказались «Shape of You» Эда Ширана и «Wonderwall» группы Oasis.

Для исследования, проведенного в августе 2026 года, специалисты проанализировали 30 плейлистов Spotify с музыкой для поездок и выбрали 50 песен, которые встречались в них чаще всего. Затем композиции сравнили по темпу.

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Авторы исследования отмечают, что музыка с темпом более 120 ударов в минуту (BPM) может быть связана с более высокой скоростью движения, снижением концентрации и увеличением количества ошибок за рулем.

Первое место заняла «Shape of You» Эда Ширана - ее темп составляет 192 BPM. Песня встречалась в 24 из 30 изученных плейлистов и набрала более пяти миллиардов прослушиваний на Spotify.

В первую десятку вошли:

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  1. Ed Sheeran - «Shape of You»
  2. Oasis - «Wonderwall»
  3. The Kid Laroi и Justin Bieber - «Stay»
  4. Billy Idol - «Rebel Yell»
  5. Blondie - «One Way or Another»
  6. Pharrell Williams - «Happy»
  7. Outkast - «Hey Ya!»
  8. Queen - «Don’t Stop Me Now»
  9. The Killers - «Mr. Brightside»
  10. Bruno Mars - «Locked Out of Heaven»

При этом исследование не утверждает, что именно эти песни сами по себе делают вождение опасным. Речь идет о возможной связи между быстрым темпом музыки и поведением человека за рулем.

Авторы связывают такой эффект с работой автономной нервной системы и так называемой ритмической синхронизацией - человек может бессознательно подстраивать свое поведение под ритм музыки.

Для более спокойного вождения исследователи рекомендуют выбирать музыку с темпом от 60 до 100 BPM.

При этом список составляли только на основе наиболее популярных песен из 30 конкретных плейлистов Spotify. Поэтому он не претендует на звание окончательного рейтинга самых опасных песен для водителей.

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