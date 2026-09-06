Жизнь после «Друзей»: Netflix готовит документальный фильм о Мэттью Перри

На протяжении 10 лет Мэттью Перри смешил миллионы людей в роли Чендлера Бинга в культовом ситкоме « Друзья» . Его сарказм, остроумие и уникальная манера игры сделали этого персонажа одним из самых любимых на телевидении, а сам Перри стал не менее известен и за пределами экрана. Смерть актера в октябре 2023 года в возрасте 54 лет от случайной передозировки потрясла поклонников по всему миру.

Но новый трехсерийный документальный фильм «О Мэттью Перри » попытается рассказать историю актера не только о роли, которая принесла ему славу. Документальный фильм, который выйдет на Netflix 27 октября, является первым проектом такого рода, подробно изучающим жизнь и карьеру Перри.

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Режиссером документального фильма, удостоенного премии «Эмми» , выступит Мэри Робертсон. В фильме будут представлены интервью с членами семьи, близкими друзьями и коллегами актера. Среди них будет его сестра, Миа Перри Боуик, а также его самые ранние друзья. Зрители также увидят ранее не публиковавшиеся фотографии и видео из личного архива семьи Перри.

Документальный сериал расскажет о пути актера от его первых шагов в качестве стендап-комика до прорывной роли Чендлера Бинга. Но внимание будет сосредоточено не только на его карьере. Ожидается, что в документальном фильме также будут раскрыты новые и более личные подробности о долгой борьбе Перри с зависимостью и трудностях, которые он пережил вне съемочной площадки.

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Сестра актера рассказала, что ей потребовалось время, чтобы подготовиться к публичному обсуждению своих воспоминаний и опыта, связанных с Мэтью. Она говорит, что хочет, чтобы люди видели в нем целостную личность, а не просто Чендлера Бинга или человека, боровшегося с зависимостью.

По её словам, у Перри было доброе сердце и щедрая душа, и даже в самые трудные периоды жизни ему удавалось рассмешить других и заставить их почувствовать себя любимыми. Семья надеется, что с помощью этого документального фильма поклонники смогут лучше узнать человека, стоящего за телевизионным персонажем, и лучше понять наследие, которое он оставил после себя.

Фильм «О Мэттью Перри» выйдет на Netflix 27 октября.