Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»

Новый фильм с Робертом Паттинсоном «Primetime» стал одной из самых заметных премьер Венецианского кинофестиваля. После показа публика аплодировала картине около семи минут, а главным объектом восторга оказался сам Паттинсон, сыгравший телеведущего Криса Хансена - человека, прославившегося благодаря скандальной программе «To Catch a Predator».

Фильм режиссера Лэнса Оппенхайма участвует в основном конкурсе фестиваля и претендует на «Золотого льва». Для Оппенхайма, прежде работавшего преимущественно в документальном кино, это дебют в полнометражном игровом формате.

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Первые отзывы показывают: картина понравилась далеко не всем безоговорочно, но практически все критики сходятся в одном - Паттинсон здесь очень силен.

Семь минут аплодисментов и крики «Роберт!»

Премьера прошла 5 сентября.

После финальных титров зрители устроили создателям фильма продолжительную овацию. По данным Variety, аплодисменты длились около семи минут. В какой-то момент публика начала скандировать имя режиссера Лэнса Оппенхайма, а затем - Фиби Бриджерс, для которой «Primetime» стал актерским дебютом.

Особенно эмоционально реагировала партнерша Паттинсона Сьюки Уотерхаус. Она сидела рядом с актером и после окончания фильма поздравила его поцелуем, пока зал продолжал аплодировать.

Еще до показа возле Palazzo del Cinema собралась большая толпа поклонников. Они скандировали имя Паттинсона, а сам актер вместе с коллегами раздавал автографы и фотографировался со зрителями.

Кого играет Паттинсон

«Primetime» вдохновлен историей Криса Хансена - американского тележурналиста, ставшего известным благодаря рубрике «To Catch a Predator» в программе Dateline NBC.

В середине 2000-х годов съемочная группа совместно с активистами и полицией устраивала операции с подставными аккаунтами: взрослых мужчин, подозреваемых в попытках вступить в сексуальный контакт с несовершеннолетними, приглашали на встречу, после чего перед ними неожиданно появлялся Хансен с камерами.

Проект приносил высокие рейтинги, но одновременно вызывал серьезные споры о границах журналистики, правосудия и телевизионного шоу.

Фильм основан в том числе на статье Люка Диттриха «Tonight on Dateline This Man Will Die», опубликованной в Esquire в 2007 году.

При этом «Primetime» - не строгая биография Хансена, а художественная интерпретация реальных событий.

Критики хвалят прежде всего Паттинсона

Первые рецензии после Венеции оказались преимущественно положительными.

Rotten Tomatoes после первых публикаций критиков показывал рейтинг около 94%, а сам сайт собрал отзывы, в которых Паттинсона называют «выдающимся» и «трансформирующимся» в роли Хансена.

British Vogue пишет, что актер создает почти пугающее воплощение телеведущего - с напряженной манерой речи, подчеркнутой неподвижностью и ощущением человека, который постоянно играет роль даже вне камеры.

The Film Stage пошел еще дальше, заявив, что Паттинсон будто «был рожден для роли Криса Хансена».

В нескольких рецензиях уже звучат предположения, что работа может поставить актера в число потенциальных претендентов на награды в предстоящем сезоне. Rotten Tomatoes прямо отмечает появившийся после Венеции «оскаровский шум» вокруг его роли.

Но сам фильм понравился не всем

При всей похвале Паттинсону реакция на «Primetime» оказалась более неоднозначной.

The Hollywood Reporter счел фильм эффектным, но недостаточно глубоким: по мнению критика, картина слишком увлекается провокационностью и не всегда задает действительно сложные вопросы об ответственности телевидения и зрителей.

Screen Daily также отметил мощную визуальную сторону фильма и игру актеров, но назвал некоторые сюжетные решения искусственными и подчеркнул, что художественная версия событий иногда выглядит более сенсационной, чем сама история.

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Vogue пишет, что фильм теряет темп во второй половине и не полностью использует потенциал материала, хотя работа Паттинсона остается его главным достоинством.

TheWrap, в свою очередь, назвал фильм чрезвычайно стильным, агрессивным и сознательно вызывающим - таким, который может либо полностью захватить зрителя, либо оттолкнуть.

То есть первые отзывы складываются в довольно ясную картину: «Primetime» может оказаться спорным фильмом, но игра Паттинсона почти не вызывает сомнений.

Отдельно хвалят Фиби Бриджерс и Скайлера Джизондо

Неожиданным открытием премьеры стала певица и автор песен Фиби Бриджерс, впервые появившаяся в крупной игровой картине.

The Hollywood Reporter назвал ее дебют удивительно уверенным, а Variety выделил ее превращение в одну из наиболее интересных актерских работ фильма.

Еще один фаворит критиков - Скайлер Джизондо, играющий одного из участников телевизионной команды. Несколько рецензентов считают именно его персонажа моральным центром истории.

Хорошие отзывы получила и Мерритт Уивер в роли продюсера шоу.

Настоящий Крис Хансен фильм уже раскритиковал

Сам Хансен в создании картины не участвовал и еще до премьеры выражал недовольство.

Он утверждает, что создатели не консультировались с ним, а экранный персонаж говорит и делает вещи, которых реальный Хансен никогда не говорил и не делал.

Хансен назвал образ в исполнении Паттинсона чрезмерно драматизированным и подчеркнул, что зрителям следует воспринимать фильм прежде всего как художественное произведение, основанное на реальных событиях.

Паттинсон на пресс-конференции ответил довольно дипломатично: он надеется, что Хансен все же посмотрит картину и оценит ее.

Актер добавил, что в самом Хансене есть нечто «электризующее», и выразил надежду, что тот воспримет столь сильное влияние своего экранного образа как своего рода комплимент.

Паттинсон переживает один из самых насыщенных периодов карьеры

«Primetime» продолжает чрезвычайно активный для Паттинсона 2026 год.

Актер уже появился в «The Drama», сыграл в масштабной «Одиссее» Кристофера Нолана, а впереди у него «Дюна: Часть третья» Дени Вильнева.

В Венецию Паттинсон прилетел прямо из Лондона, где снимается в «Бэтмене 2», вновь играя Брюса Уэйна.

На вопрос, как ему удается выдерживать такой график, актер ответил с привычной самоиронией: когда набран темп, работать становится неожиданно легче. А после рождения ребенка, пошутил он, у него просто исчезло желание куда-либо ходить по вечерам - и внезапно появилось гораздо больше времени.

Что в итоге

Судя по реакции Венеции, «Primetime» уже выполнил одну важную задачу - заставил о себе говорить.

Семиминутная овация показывает сильную реакцию фестивальной публики, но еще показательнее первые рецензии: даже критики, которым сам фильм кажется чрезмерным или поверхностным, выделяют Паттинсона.

Похоже, вместо очередного «перевоплощения бывшего вампира из „Сумерек“» разговор о Роберте Паттинсоне окончательно перешел в другую плоскость. Сейчас его обсуждают как актера, который регулярно выбирает рискованные роли - и в «Primetime», судя по первым отзывам, этот риск снова сработал.