6 сентября 2026, 20:20

«Человек-паук» идет на абсолютный рекорд: фильм Тома Холланда шестой уикенд подряд лидирует в прокате США

«Человек-паук» идет на абсолютный рекорд: фильм Тома Холланда шестой уикенд подряд лидирует в прокате США

Летний кинопрокат в Северной Америке подходит к концу, но у «Человека-паука: Совершенно новый день» (Spider-Man: Brand New Day) все еще хватает сил удерживать первое место.

Фильм Sony и Marvel с Томом Холландом в главной роли готовится возглавить североамериканский бокс-офис шестой уикенд подряд. По предварительным оценкам, за длинные четырехдневные выходные картина может собрать еще около 22 млн долларов. Это особенно впечатляет на фоне того, что фильм вышел еще в конце июля и уже находится на шестой неделе проката.

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Но главное достижение связано не с очередным первым местом, а с общей суммой сборов.

Больше 900 миллионов долларов только в США и Канаде

К 4 сентября «Совершенно новый день» преодолел отметку в 900 млн долларов в Северной Америке.

По данным Box Office Mojo, сборы фильма в США и Канаде достигли примерно 903,6 млн долларов, а мировые - около 2,345 млрд долларов.

За всю историю кино лишь один фильм ранее сумел собрать на североамериканском рынке больше 900 млн долларов без учета инфляции - «Звездные войны: Пробуждение силы», заработавшие в 2015–2016 годах около 936,7 млн долларов.

Теперь до этого рекорда «Человеку-пауку» остается примерно 33 млн долларов.

Если темп проката сохранится, фильм Дестина Дэниела Креттона вскоре может стать самой кассовой картиной в истории североамериканского проката в номинальных долларах.

Причем отметку в 900 млн долларов «Человек-паук» преодолел примерно за 36 дней, тогда как «Пробуждению силы» для этого понадобилось около 50 дней.

В мировом прокате он уже обошел «Аватар: Путь воды»

Успех фильма не ограничивается домашним рынком.

Мировые сборы «Spider-Man: Brand New Day» превысили 2,34 млрд долларов, благодаря чему картина поднялась в тройку самых кассовых фильмов в истории мирового проката без учета инфляции.

Фильм уже обошел «Аватар: Путь воды» и теперь уступает только двум гигантам - оригинальному «Аватару» Джеймса Кэмерона и «Мстителям: Финал».

Это делает новый фильм о Человеке-пауке самым успешным проектом франшизы и одним из крупнейших кассовых феноменов последних лет.

Началось все с рекордного старта

Масштаб успеха был понятен еще в первый уикенд.

Картина стартовала в Северной Америке с 360,1 млн долларов, превзойдя прежний рекорд «Мстителей: Финал» - 357,1 млн. Sony тогда назвала это крупнейшим внутренним стартом в истории кино.

Мировой дебют оказался еще впечатляющим - около 932 млн долларов за первые выходные.

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Иными словами, фильм почти сразу окупил статус главного блокбастера лета, а дальше его прокат превратился уже в погоню за историческими рекордами.

Том Холланд занимает сразу два первых места

Есть в нынешнем уикенде и любопытная деталь.

На втором месте североамериканского проката идет «Одиссея» Кристофера Нолана, где Том Холланд также исполняет одну из ролей.

Ожидается, что за нынешний четырехдневный уикенд фильм соберет около 16,4 млн долларов, а его домашние сборы приблизятся к 588 млн долларов. По состоянию на 4 сентября картина уже заработала около 575 млн долларов в США и Канаде.

Таким образом, Холланд фактически присутствует сразу в двух крупнейших фильмах конца лета.

При этом «Одиссея» сама стала международным феноменом: ее мировые сборы превысили 1,5 млрд долларов, а фильм оказался одним из важнейших двигателей сильного летнего сезона.

Новинки не смогли поколебать лидера

Сентябрь традиционно считается более спокойным периодом после насыщенного летнего сезона, и нынешний уикенд это подтверждает.

Среди новых релизов заметнее всего выглядит криминальная драма «By Any Means» с Яхьей Абдул-Матином II и Марком Уолбергом. Ожидается, что за четыре дня она соберет около 7 млн долларов.

Но ни одна из премьер пока не представляет реальной угрозы для «Человека-паука».

В результате блокбастер Sony и Marvel продолжает лидировать спустя больше месяца после выхода - редкий показатель устойчивости для современного проката.

Лето-2026 оказалось лучшим после пандемии

Успех «Человека-паука», «Одиссеи» и нескольких других крупных релизов помог всему североамериканскому рынку.

По данным Reuters, летний прокат в США и Канаде принес около 4,6 млрд долларов - это лучший результат после пандемии и примерно на 26% больше, чем годом ранее.

Особенно заметно вернулись в кинотеатры молодая аудитория и женщины, а индустрия вновь получила сразу несколько фильмов, способных удерживать интерес зрителей неделями.

И главным символом этого восстановления пока остается именно «Spider-Man: Brand New Day».

Если фильм действительно обойдет «Пробуждение силы», он установит рекорд, который держался почти одиннадцать лет.

 

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