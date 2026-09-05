Знаменитый гобелен из Байё, рассказывающий историю завоевания Англии, впервые за 950 лет покажут в Лондоне

Знаменитый гобелен XI века из Байё, изображающий события, предшествовавшие нормандскому завоеванию Англии, и битву при Гастингсе, впервые примерно за 950 лет покинул Францию. Сейчас уникальное полотно находится в Британском музее в Лондоне, а для публики его откроют на следующей неделе. Об этом сообщает ВВС.

Гобелен уже осмотрел король Великобритании Карл III. Он отметил, что является прямым потомком одного из главных персонажей полотна - Вильгельма, герцога Нормандского, который в 1066 году вторгся в Англию и разбил войско короля Гарольда II в битве при Гастингсе.

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До этого гобелен постоянно хранился и выставлялся в музее французского города Байё в Нормандии. О его временной передаче Британскому музею президент Франции Эммануэль Макрон объявил во время государственного визита в Великобританию в июле 2025 года.

В рамках культурного обмена Великобритания, в свою очередь, предоставит Франции один из главных экспонатов Британского музея - сокровища из англосаксонского погребения в Саттон-Ху.

Британцы пытались получить гобелен для показа уже дважды - во время коронации Елизаветы II в 1963 году и к 900-летию битвы при Гастингсе в 1966 году. Однако оба раза Франция отказывала.

Перевозка почти тысячелетнего гобелена вызвала опасения из-за его хрупкости. Однако французские власти заявили, что условия для его экспонирования в Британском музее являются «идеальными».

Гобелен представляет собой льняное полотно длиной около 70 метров и высотой примерно полметра. В Лондоне его выставят полностью развернутым и расположат горизонтально - считается, что такое положение лучше сохраняет волокна.

Так посетители смогут рассмотреть не только основные сцены, но и многочисленные изображения животных, растений и других фигур, вышитых по краям полотна. Среди них встречаются и довольно непристойные изображения.

Часть финальных сцен гобелена, вероятно, утрачена или была уничтожена. За свою почти тысячелетнюю историю полотно не всегда хранили бережно. Во время Французской революции в XVIII веке его даже собирались использовать для изготовления чехлов для орудий, однако гобелен удалось спасти.

Самое раннее известное упоминание о нем относится к 1476 году - он был указан в описи собора в Байё.

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Кем и по чьему заказу был создан гобелен, точно неизвестно. По данным музея в Рединге, где хранится его копия, полотно, вероятно, заказал в 1070-х годах Одо, сводный брат Вильгельма I Завоевателя и епископ Байё.

Существует также версия, что над вышивкой работали английские монахини в Кентербери. В 2012 году исследователь Манчестерского университета предположил, что гобелен создавали несколько мастеров, работавших одновременно и в одном месте.

Полотно состоит из 58 сцен. На нем изображены 627 человек, 737 животных, 37 кораблей и 23 дерева. Некоторые сцены сопровождаются надписями на латыни.

История на гобелене начинается с короля Эдуарда Исповедника, который взошел на английский престол в 1042 году. Далее рассказывается о его смерти и споре вокруг наследования престола.

После смерти Эдуарда в 1066 году королем стал его зять Гарольд II Годвинсон, женатый на сестре покойного монарха.

Вильгельм Нормандский, узнав о коронации, заявил свои права на английский престол. По его утверждению, Эдуард ранее обещал ему корону.

14 октября 1066 года армии Вильгельма и Гарольда встретились в битве при Гастингсе. С обеих сторон сражались от 5 до 7 тысяч воинов. Тысячи людей погибли, а сама битва завершилась смертью Гарольда II.

Победа Вильгельма стала поворотным моментом в истории Англии: нормандское завоевание положило конец более чем 600-летнему англосаксонскому правлению.