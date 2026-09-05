Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге

Сегодня, 5 сентября, Рига в 21-й раз проведет «Белую ночь» - один из крупнейших бесплатных культурных форумов города.
Десятки событий пройдут от Старой Риги и центра до Агенскалнса, Саркандаугавы и Вецмилгрависа: световые инсталляции, концерты, кино, современное искусство, танцы и довольно неожиданные проекты - от «бобровой стройплощадки» до музыкального шоу с грибами.
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Вход на мероприятия официальной программы бесплатный.
В этом году девиз «Белой ночи» - «Город расцветает там, где есть мы» («Pilsēta atplaukst tur, kur esam mēs»). Ригу предлагают увидеть как живую экосистему, в которой вместе существуют люди, животные, растения и насекомые.
Именно поэтому в программе неожиданно много природы - настоящей и придуманной. Мы выбрали несколько событий, ради которых сегодня стоит выйти из дома.
Бобры строят возле ARSENĀLS - до 03:00
Одно из самых необычных произведений нынешней «Белой ночи» - Bebru būvlaukums («Бобровая стройплощадка») художника Ото Холгера Озолиньша.
На площади возле Художественного музея ARSENĀLS появится символическая стройка из органических материалов и элементов городской среды. Автора вдохновили одновременно реконструкция самого здания музея и настоящие бобры, обитающие в Рижском канале.
Посмотреть инсталляцию можно с 17:00 до 03:00. Причем тем, кто сегодня не успеет, повезло: объект останется на площади до 17 сентября.
Светящийся Верманский сад
Любителям эффектных вечерних фотографий стоит отправиться в Верманский сад.
У фонтана с 18:00 до 01:00 будет работать кинетическая световая инсталляция Pareidolia. Свет, движение и окружающая архитектура должны создавать постоянно меняющиеся образы - тот самый эффект, когда человеческий мозг начинает находить знакомые фигуры там, где их на самом деле нет. В официальной программе время работы подтверждено именно как 18:00–01:00.
А с 20:00 парк превратится еще и в танцевальную площадку.
В Бастейкалнсе можно стать частью произведения
Еще одна большая световая точка находится совсем рядом - в Бастейкалнсе. Интерактивный проект ELPA / Relaxation Field рассчитан не столько на то, чтобы смотреть на него со стороны, сколько на присутствие самого зрителя.
Поэтому это хороший вариант для тех, кому хочется не выставки в привычном смысле, а прогулки по ночной Риге с остановками у арт-объектов.
Вивальди встретится с электроникой
В 19:00 в амфитеатре Ghetto Games на Пернавас прозвучат «Времена года» Вивальди - но совсем не в привычном варианте.
Барочный оркестр Collegium Musicum Riga соединит музыку XVIII века с электронной композицией литовского автора Мантаутаса Крукаускаса.
Еще один большой музыкальный проект начнется в 19:00 в VEF Kultūras pils. В «Органическом синтезе» участвуют оркестр Rīga, актриса Гуна Зариня и современные танцовщики, а специально для вечера Оскар Херлиньш написал произведение Cosmic Shoreline.
Здесь есть важное отличие: мероприятие бесплатное, но необходимо приглашение.
Пальмы, музыка и «Конец света»
Одной из самых атмосферных площадок обещает стать Ботанический сад Латвийского университета.
Пальмовый дом с 19:00 до 01:00 превратится в пространство экспериментальной музыки, видео и света. В международном проекте Videogrāfija XXI: Space Textures участвуют художники из нескольких европейских стран.
А параллельно пройдет поэтическая дискотека Satori с «оптимистичным» названием «Конец света».
Белая ворона и настоящие альбиносы
Если хочется чего-нибудь совершенно другого, с 19:00 до 22:00 можно заглянуть в Латвийский национальный музей природы.
Там действительно покажут косулю-альбиноса, енотовидную собаку-альбиноса и белую ворону из музейных коллекций. На третьем этаже будет специальное освещение, позволяющее искать необычных животных в экспозиции, а этажом выше среди растений и грибов будет играть кокле.
А детям - «Грибовидение»
Во дворе Латвийского театра кукол пройдет музыкальное «Грибовидение» - со своими лисичками, мухоморами, боровиками и другими грибными героями.
Музыку для мюзикла «Грибы» написал Янис Шипкевицс, тексты - поэт Мартс Пуятс. Сегодня запланированы два коротких представления: 20:00–20:30 и 22:00–22:30.
Лазеры в Ziemeļblāzma
У дворца культуры Ziemeļblāzma с 20:00 до 23:00 пройдет бесплатное электронное и лазерное шоу. За световую часть отвечает Янис Петерсонс.
Это как раз одна из особенностей нынешней «Белой ночи»: программа сознательно распределена по районам Риги, а не сосредоточена исключительно в Старом городе. Официально мероприятия проходят также в Агенскалнсе, Засулауксе, Дзирциемсе, Брасе, Скансте, Гризинькалнсе, Тейке, Вецмилгрависе и Саркандаугаве.
Кино с историей в квартале Миера
В квартале Латвийской академии культуры на Миера вспоминают «Дни кино-86», которым исполнилось 40 лет. В 1986 году организаторы во главе с режиссером Аугустом Сукутсом превратили традиционные советские «дни кино» в куда более свободный и экспериментальный праздник кинематографа.
Сегодня эту историю соединяют с современным искусством - там же работает интерактивная пространственно-звуковая инсталляция Волдемарса Йохансонса Tuvuma sajūta («Ощущение близости»).
Если хочется просто гулять
Необязательно пытаться увидеть все 30 событий. Для прогулки можно выбрать такую цепочку:
Верманский сад → Бастейкалнс → ARSENĀLS → Старый город и Ратушная площадь.
Так за один вечер можно увидеть несколько совершенно разных инсталляций, не превращая «Белую ночь» в марафон по всей Риге.
А если хочется музыки и более экспериментальной программы, лучше выбрать одну из удаленных площадок - Ботанический сад, VEF, SunsStudio или Ziemeļblāzma - и провести там значительную часть вечера.
Все мероприятия официальной программы бесплатны, однако на отдельные события требуется предварительная регистрация или бесплатное приглашение, и количество мест ограничено. Это отдельно подчеркивают организаторы.
Полная программа с адресами и временем каждого события: Программа «Белой ночи - 2026».