Во втором сезоне «Гарри Поттера» утверждены молодой Волан-де-Морт, Добби и новая Джинни Уизли

HBO продолжает собирать актерский состав второго сезона сериала «Гарри Поттер», который будет основан на книге «Гарри Поттер и Тайная комната». Теперь официально известны исполнители сразу трех важных ролей - молодого Тома Реддла, домовика Добби и Джинни Уизли. Информацию подтвердили The Hollywood Reporter, Variety и Deadline.

Молодого Волан-де-Морта сыграет Билли Барратт

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Роль Тома Реддла, будущего Лорда Волан-де-Морта, получил британский актер Билли Барратт. Зрители могли видеть его в проектах Bring Her Back и Invasion. В 13 лет Барратт стал самым молодым обладателем International Emmy в актерской категории - награду он получил за телефильм Responsible Child.

Пока это первый официально объявленный актер, который сыграет Волан-де-Морта в новой телеадаптации. Кто исполнит роль взрослого Темного лорда, HBO все еще не раскрывает.

Для второго сезона Том Реддл особенно важен: именно его юношеский образ связан с тайной дневника и событиями вокруг Тайной комнаты.

Добби заговорит голосом Ленни Раша

Домового эльфа Добби сыграет актер и телеведущий Ленни Раш, известный, в частности, по A Woman of Substance. Предполагается, что сам персонаж будет создан с помощью компьютерной графики, а Раш обеспечит ему голос и актерскую основу.

Добби впервые появляется именно во второй книге - он отчаянно пытается помешать Гарри вернуться в Хогвартс, предупреждая его об опасности.

У Джинни Уизли будет новая актриса

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Самое заметное изменение касается Джинни Уизли. Во втором сезоне ее сыграет Бонни Хилл, снимавшаяся в The Six Triple Eight и Girl Troop versus Aliens.

В первом сезоне Джинни исполнила Грейси Кокрейн, однако ранее было объявлено, что актриса покидает проект по «непредвиденным обстоятельствам». HBO подчеркивал, что поддерживает решение ее семьи.

Замена особенно существенна именно перед «Тайной комнатой»: если в первой книге Джинни появляется лишь эпизодически, то во второй становится одной из ключевых фигур сюжета.

Второй сезон уже набирает форму

Продолжение было заказано HBO заранее. Съемки второго сезона должны начаться осенью 2026 года, а первый сезон, посвященный «Философскому камню», выйдет на HBO и HBO Max в конце этого года.

Ранее стало известно и еще об одном заметном пополнении: Николас Холт сыграет нового преподавателя Защиты от темных искусств Гилдероя Локхарта - одного из центральных персонажей «Тайной комнаты».

Главные роли в сериале исполняют Доминик Маклафлин - Гарри Поттер, Арабелла Стэнтон - Гермиона Грейнджер и Аластер Стаут - Рон Уизли. Среди взрослых актеров - Джон Литгоу в роли Дамблдора, Джанет Мактир в роли Макгонагалл, Паапа Эссьеду в роли Снейпа и Ник Фрост в роли Хагрида.