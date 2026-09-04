Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями

Новый игровой фильм Вернера Херцога «Bucking Fastard» стал одним из самых необычных событий первых дней Венецианского кинофестиваля. Публика встретила картину тепло: после премьеры зрители аплодировали стоя около шести с половиной минут, а сам 83-летний режиссер во время овации не скрывал эмоций и вытирал глаза платком.

Особенно громко зал приветствовал самого Херцога. По данным Variety, аплодисменты начались еще при его появлении в зале, а после финальных титров к режиссеру присоединились исполнительницы главных ролей - сестры Руни Мара и Кейт Мара. Для них «Bucking Fastard» стал первой совместной работой в кино.

Читайте нас также Google News Facebook

Картина участвует в основном конкурсе Венеции и претендует на «Золотого льва». Причем путь фильма на Лидо оказался довольно характерным для Херцога: первоначально его приглашали в Канны, но режиссер отказался, поскольку картине не предложили место в конкурсе. Венецианский фестиваль, напротив, включил ее в основную программу.

Сестры, которые делают все вместе

В центре истории - Жан и Джоан Холбрук, две сестры, существующие почти как единое целое. Они одинаково одеваются, ходят в ногу, говорят одновременно и даже влюбляются в одного мужчину, которого играет Орландо Блум.

История очень вольно вдохновлена судьбой реальных британских сестер Фреды и Греты Чаплин, привлекших большое внимание прессы в 1980-е годы. В версии Херцога героини превращаются в персонажей одновременно странной комедии, меланхолической драмы и почти сказки. В какой-то момент они отправляются на поиски мифического места, где, как им кажется, можно обрести настоящую любовь, и начинают прокладывать туннель через гору. В фильме также сыграл Домналл Глисон.

Руни и Кейт Мара рассказывали в Венеции, что необходимость постоянно двигаться и говорить синхронно была непростой актерской задачей. При этом настоящее родство, по словам актрис, заметно облегчило работу. Для обеих участие в одном фильме стало еще и редкой возможностью провести вместе много времени.

Зрители были в восторге, критики - гораздо осторожнее

Прием картины оказался интереснее простой формулы «триумф или провал». Публика на премьере приняла фильм очень тепло, а вот первые рецензии заметно разделились.

Screen Daily особенно хвалит Руни и Кейт Мара, отмечая удивительную синхронность их игры и то, с какой нежностью Херцог относится к своим странным героиням. По мнению издания, логика картины иногда ускользает, но эмоционально история работает именно благодаря ощущению одиночества, которое существует даже внутри почти неразделимой пары.

Читайте

Deadline также увидел в фильме прежде всего необычно нежную и печальную историю двух женщин, которые пытаются найти свое место в мире.

Little White Lies называет картину одновременно сладкой и странной драмеди, а The Film Stage - искренней и причудливой поздней работой режиссера, в которой 83-летний Херцог неожиданно позволяет себе почти детскую увлеченность абсурдом и сказкой.

Но восторг разделяют далеко не все. The Guardian отнесся к картине значительно жестче, сочтя эффектную исходную идею растраченной в слишком причудливом и лишенном ясного направления сюжете.

Variety, в свою очередь, описывает фильм как намеренно безумную фантазию, а IndieWire прямо прогнозирует, что картина будет поляризовать зрителей - вероятно, именно так и произошло уже после первых показов.

Получается довольно херцоговская ситуация: фильм трудно однозначно назвать ни новым шедевром мастера, ни его неудачей. Но равнодушным он, похоже, оставляет немногих.

Особенная Венеция для Херцога

Для режиссера нынешняя премьера имеет еще и символическое значение. Всего год назад Венецианский фестиваль вручил Херцогу почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф, который ему передал Фрэнсис Форд Коппола. Тогда же режиссер привез в Венецию документальную картину «Ghost Elephants».

Теперь Херцог вернулся уже не почетным гостем, а полноценным конкурсным участником.

И, возможно, главный итог премьеры пока даже не в том, получит ли «Bucking Fastard» приз. В возрасте, когда от великих режиссеров обычно ждут сурового «позднего стиля» и подведения итогов, Херцог снял совершенно непредсказуемую картину о двух сестрах, любви, одиночестве и буквальном туннеле сквозь гору.

Судя по первым реакциям Венеции, публика была готова отправиться за ним и туда.