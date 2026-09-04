4 сентября 2026, 18:59

Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями

Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями

Новый игровой фильм Вернера Херцога «Bucking Fastard» стал одним из самых необычных событий первых дней Венецианского кинофестиваля. Публика встретила картину тепло: после премьеры зрители аплодировали стоя около шести с половиной минут, а сам 83-летний режиссер во время овации не скрывал эмоций и вытирал глаза платком.

Особенно громко зал приветствовал самого Херцога. По данным Variety, аплодисменты начались еще при его появлении в зале, а после финальных титров к режиссеру присоединились исполнительницы главных ролей - сестры Руни Мара и Кейт Мара. Для них «Bucking Fastard» стал первой совместной работой в кино.

Читайте нас также

Картина участвует в основном конкурсе Венеции и претендует на «Золотого льва». Причем путь фильма на Лидо оказался довольно характерным для Херцога: первоначально его приглашали в Канны, но режиссер отказался, поскольку картине не предложили место в конкурсе. Венецианский фестиваль, напротив, включил ее в основную программу.

Сестры, которые делают все вместе

В центре истории - Жан и Джоан Холбрук, две сестры, существующие почти как единое целое. Они одинаково одеваются, ходят в ногу, говорят одновременно и даже влюбляются в одного мужчину, которого играет Орландо Блум.

История очень вольно вдохновлена судьбой реальных британских сестер Фреды и Греты Чаплин, привлекших большое внимание прессы в 1980-е годы. В версии Херцога героини превращаются в персонажей одновременно странной комедии, меланхолической драмы и почти сказки. В какой-то момент они отправляются на поиски мифического места, где, как им кажется, можно обрести настоящую любовь, и начинают прокладывать туннель через гору. В фильме также сыграл Домналл Глисон.

Руни и Кейт Мара рассказывали в Венеции, что необходимость постоянно двигаться и говорить синхронно была непростой актерской задачей. При этом настоящее родство, по словам актрис, заметно облегчило работу. Для обеих участие в одном фильме стало еще и редкой возможностью провести вместе много времени.

Зрители были в восторге, критики - гораздо осторожнее

Прием картины оказался интереснее простой формулы «триумф или провал». Публика на премьере приняла фильм очень тепло, а вот первые рецензии заметно разделились.

Screen Daily особенно хвалит Руни и Кейт Мара, отмечая удивительную синхронность их игры и то, с какой нежностью Херцог относится к своим странным героиням. По мнению издания, логика картины иногда ускользает, но эмоционально история работает именно благодаря ощущению одиночества, которое существует даже внутри почти неразделимой пары.

Читайте Mixer
Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями

Глаза уверяют, что картинки одинаковые. Не верьте им: здесь спрятаны 3…
Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями

Девы, Львы, Близнецы и Рыбы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 7…
Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями

Тест: выберите ракушку - и узнайте, что вы прячете за своей внешней…
Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями

Курица с тыквой и грибами: сливочный ужин на одной сковороде

Deadline также увидел в фильме прежде всего необычно нежную и печальную историю двух женщин, которые пытаются найти свое место в мире.

Little White Lies называет картину одновременно сладкой и странной драмеди, а The Film Stage - искренней и причудливой поздней работой режиссера, в которой 83-летний Херцог неожиданно позволяет себе почти детскую увлеченность абсурдом и сказкой.

Но восторг разделяют далеко не все. The Guardian отнесся к картине значительно жестче, сочтя эффектную исходную идею растраченной в слишком причудливом и лишенном ясного направления сюжете.

Variety, в свою очередь, описывает фильм как намеренно безумную фантазию, а IndieWire прямо прогнозирует, что картина будет поляризовать зрителей - вероятно, именно так и произошло уже после первых показов.

Получается довольно херцоговская ситуация: фильм трудно однозначно назвать ни новым шедевром мастера, ни его неудачей. Но равнодушным он, похоже, оставляет немногих.

Особенная Венеция для Херцога

Для режиссера нынешняя премьера имеет еще и символическое значение. Всего год назад Венецианский фестиваль вручил Херцогу почетного «Золотого льва» за вклад в кинематограф, который ему передал Фрэнсис Форд Коппола. Тогда же режиссер привез в Венецию документальную картину «Ghost Elephants».

Теперь Херцог вернулся уже не почетным гостем, а полноценным конкурсным участником.

И, возможно, главный итог премьеры пока даже не в том, получит ли «Bucking Fastard» приз. В возрасте, когда от великих режиссеров обычно ждут сурового «позднего стиля» и подведения итогов, Херцог снял совершенно непредсказуемую картину о двух сестрах, любви, одиночестве и буквальном туннеле сквозь гору.

Судя по первым реакциям Венеции, публика была готова отправиться за ним и туда.

Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями

Глаза уверяют, что картинки одинаковые. Не верьте им: здесь спрятаны 3…
Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями

Девы, Львы, Близнецы и Рыбы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 7…

В мире

С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
6 сентября, 10:37
Спустя 44 года: Доминиканская Республика вновь выиграла «Мисс Мира»
6 сентября, 09:38
Агрессивного пассажира American Airlines пришлось примотать скотчем к креслу: рейс экстренно ушел на посадку
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
6 сентября, 09:00 09:00
Телеведущую и еще 11 человек приговорили к смертной казни в Египте
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 19:39 19:39
Пункт назначения узнают только после посадки: Wizz Air устроит необычный рейс
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 18:19 18:19
ИИ назвал профессию будущего, которая может стать одной из самых востребованных
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 17:00 17:00
В Непале спасли 64-летнюю женщину, которая 10 дней провела под завалами дома после наводнения
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 12:19 12:19
Девять месяцев со свиной почкой: уникальный эксперимент позволил пациенту дождаться пересадки человеческой почки
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 11:38 11:38
В Британии полиция разыскивает два грузовика с пивом: украли 40 тысяч литров Guinness
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 10:58 10:58
«Думаю, они уже здесь»: Сандра Буллок рассказала о том, что видела инопланетян
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 09:37 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах
5 сентября, 09:00 09:00
С 6 сентября меняется работа биометрической системы EES: могут увеличиться очереди на границах

Латвия

Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
6 сентября, 11:01
В Латвии предлагают сократить число депутатов Сейма со 100 до 70
5 сентября, 20:59
Латвия оказалась второй в ЕС по доле жителей с ожирением
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
+ОПРОС
5 сентября, 20:19 20:19
Каждый пятый латвиец согласен на повышение налогов ради образования и медицины
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
5 сентября, 17:40 17:40
Корги со всей Латвии соберутся в центре Риги на большой прогулке
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
5 сентября, 16:20 16:20
Рынок недвижимости Латвии: за семь месяцев заключено 26 700 сделок на 1,43 млрд евро
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
5 сентября, 15:00 15:00
В воскресенье Латвию снова накроют дожди: местами возможны сильные ливни и грозы
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
5 сентября, 14:20 14:20
Цены на топливо в Риге резко выросли: бензин и дизель дороже, чем в Вильнюсе и Таллине
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
5 сентября, 13:40 13:40
В Риге пропала 13-летняя Елизавета Дудник: полиция просит помощи в поисках
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
5 сентября, 12:57 12:57
В Риге откроют новый спортивный комплекс за 13,4 млн евро
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
4 сентября, 21:15 21:15
После августовского шторма правительство признало: Латвия оказалась недостаточно готова к большой кризисной ситуации
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю
4 сентября, 18:01 18:01
Можно выдохнуть: синоптики улучшили прогноз погоды для Латвии на следующую неделю

ЧП

Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
5 сентября, 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
4 сентября, 19:39
В Царникаве две собаки напали на группу детсадовцев: пострадали шестеро детей
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
3 сентября, 15:10
На Даугавпилсском шоссе столкнулись три автомобиля: один человек погиб, двое пострадали
3 сентября, 10:28
В системе PTAC обнаружили утечку данных сотен компаний и сотрудников
1 сентября, 20:06
Мошенники требуют деньги у родственников пропавших в Непале латвийцев - полиция предупреждает
1 сентября, 09:28
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
31 августа, 15:27
18 человек все еще ищут после крушения парома у Кипра: среди пропавших - дети
31 августа, 14:59
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины

Бизнес

DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
5 сентября, 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии

Культура

Джордж Клуни получил «Золотого льва» и рассказал о своем романе с Венецией
5 сентября, 15:40
Знаменитый гобелен из Байё, рассказывающий историю завоевания Англии, впервые за 950 лет покажут в Лондоне
Джордж Клуни получил «Золотого льва» и рассказал о своем романе с Венецией
5 сентября, 10:19
Бобры, альбиносы, Вивальди и лазеры: что посмотреть сегодня на «Белой ночи» в Риге
Джордж Клуни получил «Золотого льва» и рассказал о своем романе с Венецией
4 сентября, 20:57
Во втором сезоне «Гарри Поттера» утверждены молодой Волан-де-Морт, Добби и новая Джинни Уизли
4 сентября, 18:59
Вернер Херцог растрогался до слез: новый фильм режиссера встретили в Венеции долгими овациями
4 сентября, 18:31
Куда сходить в Риге на выходных 5–6 сентября: «Белая ночь», фестивали, рынки и спектакли
4 сентября, 11:00
Третий сезон «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет в 2027 году и станет финальным
3 сентября, 18:57
В США умерла Кассандра Уилсон - легенда джаза и обладательница двух «Грэмми»
3 сентября, 17:29
Джордж Клуни получил «Золотого льва» и рассказал о своем романе с Венецией

Mixer

Тест: выберите ракушку - и узнайте, что вы прячете за своей внешней оболочкой
6 сентября, 11:50
Юмор за неделю и мужчины после 50
Тест: выберите ракушку - и узнайте, что вы прячете за своей внешней оболочкой
6 сентября, 11:41
Скорпионы, Овны, Близнецы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на понедельник 7 сентября
Тест: выберите ракушку - и узнайте, что вы прячете за своей внешней оболочкой
6 сентября, 11:11
Не оправдывайтесь: психологи советуют отвечать на неудобные вопросы одной фразой
6 сентября, 10:47
Точка сна за ухом: акупрессурный лайфхак из TikTok, который помогает уснуть быстрее
6 сентября, 10:05
Львы, Скорпионы, Тельцы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на понедельник 7 сентября (+совет)
6 сентября, 09:40
Глаза уверяют, что картинки одинаковые. Не верьте им: здесь спрятаны 3 отличия
6 сентября, 09:05
Девы, Львы, Близнецы и Рыбы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 7 сентября
6 сентября, 08:28
Тест: выберите ракушку - и узнайте, что вы прячете за своей внешней оболочкой

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
4 сентября, 12:29
Весь аргентинский футбол остановится на 10-й минуте в честь Лионеля Месси
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
3 сентября, 13:35
Завтра стартует продажа билетов на матч сборной Латвии по баскетболу с чемпионом мира Германией в Xiaomi Arēna
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
3 сентября, 08:58
Энцо Фернандес стал первым игроком с двумя трансферами дороже 100 миллионов
1 сентября, 18:02
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
1 сентября, 10:59
«Спасибо тебе, Боже, что сделал меня аргентинцем»: Лионель Месси навсегда ушел из сборной
1 сентября, 09:58
Джокович со слезами покинул US Open и впервые за восемь лет выпадет из топ-10 ATP
31 августа, 19:35
Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
30 августа, 16:18
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас