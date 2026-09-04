Куда сходить в Риге на выходных 5–6 сентября: «Белая ночь», фестивали, рынки и спектакли

Первые сентябрьские выходные в Латвии получились особенно насыщенными: Рига готовится к «Белой ночи», в центре впервые пройдет праздник улицы Антонияс, в Этнографическом музее соберутся сотни ремесленников, а театры и опера открывают новый сезон. Мы просмотрели актуальные афиши и выбрали события, ради которых стоит выйти из дома 5 и 6 сентября.

Главный повод - «Белая ночь» в Риге

В субботу, 5 сентября, Рига практически до глубокой ночи превратится в одну большую культурную площадку. Форум современной культуры Baltā nakts 2026 пройдет уже в 21-й раз, причем все его основные мероприятия бесплатные. В программе - более 30 событий в центре и районах города: инсталляции, концерты, современное искусство, кино, поэзия, электронная музыка и световые шоу.

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Из того, что особенно хочется выделить: световая инсталляция Pareidolia у фонтана в Верманском парке с 18:00 до 01:00, инсталляция «Bebru būvlaukums» у Арсенала с 17:00 до 03:00, концерт «Organiskā sintēze» в VEF Kultūras pils в 19:00, электронная музыка и лазерное шоу в парке Ziemeļblāzma с 20:00 до 23:00, а в Ботаническом саду Латвийского университета одновременно пройдут аудиовизуальная программа и поэтическая дискотека Satori.

Важно: вход на события «Белой ночи» свободный, но на некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация.

Праздник улицы Антонияс: длинный стол, музыка и городская атмосфера

Еще один хороший вариант на субботний день - первый в истории Antonijas ielas svētki. С 13:00 до 22:00 улица Антонияс в «тихом центре» станет пешеходной праздничной зоной с музыкой, едой и развлечениями. Главной деталью организаторы обещают сделать почти 60-метровый общий стол, за которым можно будет посидеть, поесть и просто пообщаться.

Это тот случай, когда можно начать день с прогулки по центру, а вечером практически незаметно перейти от уличного праздника к программе «Белой ночи».

Ремесленный рынок в Этнографическом музее

Для семейного дня или спокойной воскресной поездки отлично подойдет Mūsdienu amatniecības tirgus в Латвийском этнографическом музее под открытым небом. Он пройдет оба дня, 5 и 6 сентября, с 9:00 до 17:00.

Заявлено более 350 участников - ремесленников, домашних производителей продуктов и продавцов еды. Здесь будут современные изделия на основе традиционных латвийских ремесел, украшения, одежда, предметы интерьера, продукты, демонстрации мастерства, выступления фольклорных коллективов и занятия для детей. Это второй по масштабу рынок музея после знаменитой июньской ярмарки.

Театральное утро в Калнциемском квартале

Обычный субботний рынок в Kalnciema kvartāls 5 сентября станет еще и небольшим театральным фестивалем. С 10:00 до 16:00 здесь, помимо фермерских продуктов, ремесленных изделий и дизайнерских вещей, пройдет День театра с участием Латвийского театра кукол, Istabas teātris, Рижского русского театра имени Михаила Чехова и труппы Kvadrifrons. Актеры представят новый сезон и покажут музыкальные номера.

Вход на рынок свободный.

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Для любителей оперы - «Саломея» Рихарда Штрауса

Если хочется классического вечернего выхода, Латвийская национальная опера 5 сентября показывает «Саломею» Рихарда Штрауса. Начало в 19:00, спектакль идет около часа 45 минут. В заглавной партии выступит Вида Микневичюте, Иродиаду исполнит Занда Шведе, Ирода - Марко Йенч.

По данным билетной системы оперы, места на момент проверки еще доступны, стоимость начинается примерно от 20 евро.

В воскресенье с детьми - «Книга джунглей»

6 сентября опера предлагает более семейный вариант - балет Карлиса Лациса «Книга джунглей». Будет сразу два показа: в 12:00 и 18:00. Постановка рассчитана на всю семью и идет чуть больше двух часов с антрактом.

Ночь в музее - в буквальном смысле

Один из самых необычных вариантов выходных предлагает Zuzeum. С 20:00 субботы до утра воскресенья там пройдет Zzzzuzeum - Nakts muzejā: посетителей приглашают провести ночь среди произведений искусства.

В программе - прогулки по затемненным залам, акустический концерт SHIPSEA, ночной кинопоказ Studio Ghibli, зоны отдыха, утренняя зарядка и завтрак. Но это уже не бесплатная «Белая ночь»: билет стоит 75–85 евро, число мест ограничено.

А если выбраться из Риги - гастрономический фестиваль в Заубе

Тем, кому хочется провести день за городом, можно отправиться в Заубе, Цесисский край. В субботу с 11:00 до 17:00 там в десятый раз пройдет Zaubes savvaļas kulinārais festivāls - фестиваль «дикой кухни».

Повара, охотники, рыбаки, ремесленники и знатоки природы будут рассказывать и показывать, как использовать лесные и природные продукты. Тема этого года - «Spēka avots» - «Источник силы». Вход свободный.

Если хочется составить простой маршрут

Самый насыщенный вариант выглядит так: утром в субботу - Калнциемский квартал или Этнографический музей, днем - праздник улицы Антонияс, а вечером оставить несколько часов на «Белую ночь». Воскресенье можно сделать более спокойным: прогулка по музею под открытым небом, балет «Книга джунглей» или просто поездка за пределы столицы.

И, пожалуй, главное преимущество именно этих выходных - значительная часть программы в Риге бесплатная, а события разбросаны по городу так, что культурный вечер легко превратить в длинную прогулку.