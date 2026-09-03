Хогвартс, квиддич, тролль и знакомые герои: HBO показал новый тизер «Гарри Поттера»

HBO представил второй большой тизер нового сериала о Гарри Поттере, который выйдет на экраны на Рождество 2026 года. На этот раз зрителям впервые подробно показали Хогвартс, занятия юных волшебников, распределение по факультетам, квиддич и многие сцены, хорошо знакомые по первой книге Джоан Роулинг.

Первый сезон получил официальное название «Гарри Поттер и философский камень» (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) и будет состоять из восьми эпизодов.

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Новый ролик длится около двух с половиной минут и дает гораздо более подробное представление о сериале, чем первый тизер, вышедший весной. Посмотреть его можно на официальном сайте Harry Potter.

Гарри снова садится в «Хогвартс-экспресс»

Зрителям показывают начало первого учебного года Гарри Поттера в школе волшебства.

В трейлер вошли поездка на «Хогвартс-экспрессе», Большой зал, церемония распределения по факультетам и знаменитая просьба Гарри к Распределяющей шляпе не отправлять его в Слизерин.

Есть там уроки зельеварения и травологии, полеты на метлах и первые занятия квиддичем. Появляется и тролль, с которым Гарри и Рон сталкиваются в Хогвартсе, а также плащ-невидимка и другие важные элементы истории.

Новые Гарри, Рон и Гермиона

Главные роли получили молодые актеры, для которых сериал HBO должен стать первым крупным международным проектом.

Гарри Поттера играет Доминик Маклафлин, Рона Уизли - Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер - Арабелла Стэнтон.

Звездным получился взрослый состав. Альбуса Дамблдора играет Джон Литгоу, профессора Макгонагалл - Джанет Мактир, Северуса Снейпа - Паапа Эссьеду, а Рубеуса Хагрида - Ник Фрост.

Уорвик Дэвис вновь исполняет роль профессора Флитвика. Это особенно любопытно для поклонников оригинальных фильмов: Дэвис играл Флитвика и в киносаге о Гарри Поттере.

В сериале также появятся Локс Пратт в роли Драко Малфоя, Рори Уилмот в роли Невилла Лонгботтома и Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли.

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Новый «Гарри Поттер» не является продолжением знаменитых фильмов с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом.

HBO заново экранизирует книжную серию Джоан Роулинг.

Проект изначально был заявлен как многолетний - рассчитанный примерно на десятилетие. Это позволит создателям гораздо подробнее перенести на экран события семи книг, чем это было возможно в полнометражных фильмах.

Первый сезон полностью посвящен «Философскому камню».

Сценаристом и шоураннером проекта стала Франческа Гардинер, работавшая над сериалами «Наследники» и «Темные начала». Несколько эпизодов поставит Марк Майлод, один из режиссеров «Наследников».

Среди исполнительных продюсеров - Джоан Роулинг и Дэвид Хейман, который продюсировал все восемь оригинальных фильмов о Гарри Поттере.

Второй сезон начали готовить еще до премьеры первого

HBO настолько заранее планирует развитие проекта, что второй сезон получил зеленый свет еще до выхода первого.

Его съемки планируется начать уже осенью 2026 года - примерно в то время, когда работа над первым сезоном будет подходить к завершению.

Вторая часть сериала должна перейти к событиям книги «Гарри Поттер и Тайная комната».

Такой плотный производственный график имеет практическую причину: главные герои истории - дети, и создатели стремятся не допустить слишком больших перерывов между сезонами по мере взросления молодых актеров.

Премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень» состоится на HBO на Рождество 2026 года. В странах, где доступен HBO Max, сериал одновременно появится на стриминговой платформе.