Умер сценарист хоррора «Пятница, 13-е» Виктор Миллер

В Аламиде, штат Калифорния, в возрасте 86 лет умер сценарист оригинального фильма ужасов «Пятница, 13-е» (1980) Виктор Миллер. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на сообщение его сына Иэна Миллера в социальных сетях.

Миллер скончался 30 августа. Причина смерти не раскрывается.

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«Он почти всегда был самым умным и самым остроумным человеком в любой компании. Он привил мне и многим другим любовь к фотографии, музыке и рассказыванию историй. У него остались жена, два сына и внук. Он прожил чертовски яркую жизнь, и его будет очень не хватать», - написал Иэн Миллер.

Церемония прощания запланирована на ноябрь. По словам сына сценариста, она пройдет в пятницу, 13-го - разумеется, в честь фильма, который принес Миллеру известность.

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Виктор Миллер написал сценарий первой «Пятницы, 13-е», режиссером которой выступил Шон С. Каннингем. Фильм вышел в 1980 году и положил начало одноименной серии хорроров.

До этого Миллер вместе со Стивом Майнером написал сценарий семейной комедии «Сироты Мэнни» (1978), которую также снял Каннингем. В том же году Миллер был автором спортивной комедии «Вот и тигры», для которой использовал псевдоним Арч Маккой.

После успеха «Пятницы, 13-е» Миллер вновь работал с Каннингемом - они вместе создали триллер «За незнакомцем наблюдают» (1982).

Среди других работ Миллера - фильмы «Поступление» (1994), «Общественная работа» (1995), «Камень, ножницы, бумага» (2017) и другие.